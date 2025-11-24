Зацвела сирень, проснулись клещи, люди загорали на пляже. В Краснодарском крае в конце ноября прошли жаркие выходные

На Кубани 22-23 ноября были аномально теплые выходные. В Геленджике распустилась сирень, а в Новороссийске зацвели яблони, в Сочи жители отдыхали на пляже и даже купались в море

В выходные, 22 и 23 ноября, в Краснодарском крае зафиксировали семь температурных рекордов — в Анапе, Сочи, Туапсе и других населенных пунктах. Температура воздуха поднялась до 22,9 °С, жители купались в море, а растения вновь зацвели. Юга.ру узнали подробнее о жарких выходных в крае. В Сочи зацвел олеандр, который обычно расцветает с июня по сентябрь при температуре от 20 °С до 25 °С — 22 ноября на курорте было 22,9 °С. Также там расцвела сирень, как и в Геленджике — читательница Юга.ру прислала фото цветения.

В Новороссийске, помимо сирени, расцвели яблони, абрикосы и клубника, а фермеры собирали урожай томатов, перцев и баклажанов. Жители Сочи купались в море — 22 ноября термометр на пляже «Ривьера» показывал 33 °С. Правда, температура воды была низкой — 16 °С, но отдыхающим это не помешало.

В Анапе также было много отдыхающих — жители купались и загорали.

Однако аномальная жара заставила и обеспокоиться жителей края — в парках и лесах активизировались клещи. Так, например, членистоногое укусило женщину в селе Солохаул в Лазаревском районе.

В связи с этим МЦУ Сочи напомнило жителям и гостям курорта о правилах защиты от клещей. Во время прогулок необходимо надевать светлую одежду с длинными рукавами, использовать специальные спреи и осматривать себя и животных по возвращению домой. Если же клещ уже укусил, важно обратиться в больницу для его извлечения. Если такой возможности нет — членистоногое необходимо достать пинцетом или нитью, обработать место укуса антисептиком и посетить врача-инфекциониста.