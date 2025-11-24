В школах Кабардино-Балкарии появятся кадетские классы Следственного комитета

Кабардино-Балкария

В Кабардино-Балкарии школьников будут готовить к работе в Следственном комитете на специализированных уроках и занятиях с действующими специалистами

18 ноября Следственный комитет Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале сообщил, что в десяти школах республики появятся кадетские классы Следкома. 

«Этот шаг знаменует начало системной работы по ранней профессиональной ориентации и подготовке будущих кадров для следственных органов прямо со школьной скамьи», — написали сотрудники ведомства. 

Ученики будут посещать специализированные занятия, а также совместные мероприятия со Следственным комитетом — уроки мужества, встречи с ветеранами следствия, спортивные соревнования, творческие конкурсы. В процессе обучения примут участие действующие специалисты — они поделятся практическим опытом со школьниками.

«Это не просто новые классы, это стратегическая инвестиция в наше будущее. Мы хотим воспитывать ребят в духе верности закону и справедливости, чтобы уже со школьных лет они понимали высокую миссию служения Отечеству», — заявил руководитель Следственного комитета республики Андрей Фишман.

Как писали Юга.ру, в ноябре стало известно, что в Дагестане детей экстремистов будут перевоспитывать. На эти цели власти готовы потратить 950 тыс. рублей.

