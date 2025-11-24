В Краснодарском крае зафиксировали семь температурных рекордов

По данным сайта «Погода и климат», 22 и 23 ноября в Краснодарском крае обновились температурные рекорды.

Так, 22 ноября температура воздуха в Анапе составила 21,6 °С. Предыдущий рекорд был в 1962 году — 21,2 °С. 23 ноября воздух прогрелся до 22,9 °С — это на 5 градусов теплее прошлогоднего ноябрьского максимума (17 °С). Показатели отклонились от средней нормы на 9,6-9,9 °С.

22 ноября в Армавире было 22 °С. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2015 году — 21,2 °С. 23 ноября температура воздуха понизилась до 21,5, однако это также максимальный показатель за последние 10 лет. Отклонение от нормы составило 7 градусов.

В Сочи 22 ноября также был побит рекорд десятилетней давности — температура воздуха была 22,9 °С. Предыдущий максимум — 20,9 °С. Температура отклонилась от нормы на 7,3 градуса.