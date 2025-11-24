Лайнер Astoria Grande вновь отправился из Сочи в Стамбул. Ранее судно не пустили в турецкий порт

  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

Судно Astoria Grande отправилось в новый круиз из Сочи в Стамбул. В этот раз лайнер будет курсировать по Турции и Египту

«Российская газета» сообщила, что вечером 22 ноября лайнер Astoria Grande по расписанию отправился в очередной круиз из Сочи. В этот раз судно будет курсировать по Турции и Египту и сделает пять остановок — в Стамбуле, Кушадасах, Александрии, Измире и Амасре.

Обратно лайнер вернется в морпорт Сочи утром 6 декабря.

«Негативно скажется на курортной привлекательности»:

Первая остановка судна запланирована в Стамбуле. Согласно расписанию, стоянка продлится два дня.

Напомним, что 20 ноября лайнер Astoria Grande впервые не приняли в Стамбуле. В этот же день судно с 700 пассажирами отправилось обратно в Россию. СМИ предположили, что лайнер не пустили в порт в ответ на действия властей Краснодарского края, которые не запустили турецкий паром Seabridge в Сочи.

Отметим, когда состоялся тестовый рейс Seabridge, губернатор Кубани выступил против парома, заявив, что это «небезопасно в текущих условиях». При этом лайнер Astoria Grande продолжает курсировать между Сочи и Турцией.

Как писали Юга.ру, лайнер «Князь Владимир» хотят продать за 873 млн рублей. Это на 29 млн больше прошлой стоимости.

