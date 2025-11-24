Лайнер Astoria Grande вновь отправился из Сочи в Стамбул. Ранее судно не пустили в турецкий порт
Судно Astoria Grande отправилось в новый круиз из Сочи в Стамбул. В этот раз лайнер будет курсировать по Турции и Египту
«Российская газета» сообщила, что вечером 22 ноября лайнер Astoria Grande по расписанию отправился в очередной круиз из Сочи. В этот раз судно будет курсировать по Турции и Египту и сделает пять остановок — в Стамбуле, Кушадасах, Александрии, Измире и Амасре.
Обратно лайнер вернется в морпорт Сочи утром 6 декабря.
Первая остановка судна запланирована в Стамбуле. Согласно расписанию, стоянка продлится два дня.
Напомним, что 20 ноября лайнер Astoria Grande впервые не приняли в Стамбуле. В этот же день судно с 700 пассажирами отправилось обратно в Россию. СМИ предположили, что лайнер не пустили в порт в ответ на действия властей Краснодарского края, которые не запустили турецкий паром Seabridge в Сочи.
Отметим, когда состоялся тестовый рейс Seabridge, губернатор Кубани выступил против парома, заявив, что это «небезопасно в текущих условиях». При этом лайнер Astoria Grande продолжает курсировать между Сочи и Турцией.
