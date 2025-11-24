Постепенное понижение температуры. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский край

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и крае 24, 25 и 26 ноября

Краснодарский гидрометцентр сообщил погоду на 24-26 ноября. 

Днем 24 ноября воздух в регионе прогреется до 15-20 °С, в южных районах — до 19-24 °С, однако местами возможен небольшой дождь. В центральных районах порывы ветра достигнут 12–14 м/с. 

25 ноября станет чуть прохладнее, днем ожидается 10-15 °С, на Черноморском побережье — 12-17°С, в отдельных районах возможны умеренные дожди и утренний туман.

26 ноября на территории края прогнозируют 12-17 °С, на побережье — 14-19 °С, возможны дожди.

Аномально теплый ноябрь — все?:

В Краснодаре все дни прогнозируют теплую и сухую погоду, однако может быть облачно. В понедельник, 24 ноября, будет до 20 °С, однако со вторника похолодает до 14-15 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре зафиксировали новый температурный рекорд.

