Постепенное понижение температуры. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и крае 24, 25 и 26 ноября

Краснодарский гидрометцентр сообщил погоду на 24-26 ноября.

Днем 24 ноября воздух в регионе прогреется до 15-20 °С, в южных районах — до 19-24 °С, однако местами возможен небольшой дождь. В центральных районах порывы ветра достигнут 12–14 м/с.

25 ноября станет чуть прохладнее, днем ожидается 10-15 °С, на Черноморском побережье — 12-17°С, в отдельных районах возможны умеренные дожди и утренний туман.

26 ноября на территории края прогнозируют 12-17 °С, на побережье — 14-19 °С, возможны дожди.