Аномально теплый ноябрь — все? Синоптики рассказали, когда похолодает в Краснодарском крае

В Краснодарском крае температура воздуха понизится до 11 °C. Когда обещают похолодание?

23 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что температура на Кубани резко понизится на 5-7 градусов.

По его словам, похолодание начнется с середины недели. Сначала пройдут дожди, после которых прежнее тепло уже не вернется.

«Кубань, Крым и Ставрополье. Финал экстратеплой погоды с температурой около 20 градусов выше ноля», — отметил синоптик.