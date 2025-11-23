Аномально теплый ноябрь — все? Синоптики рассказали, когда похолодает в Краснодарском крае

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае температура воздуха понизится до 11 °C. Когда обещают похолодание?

23 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что температура на Кубани резко понизится на 5-7 градусов. 

По его словам, похолодание начнется с середины недели. Сначала пройдут дожди, после которых прежнее тепло уже не вернется.

«Кубань, Крым и Ставрополье. Финал экстратеплой погоды с температурой около 20 градусов выше ноля», — отметил синоптик.

+23,2 °C в ноябре:

По данным краевого гидрометцентра, в среду, 25 ноября, температура составит 10-15 °C. 

«Яндекс.Погода» сообщает, что к выходным, 29 и 30 ноября, максимальная температура будет на уровне 11-12 °C.

Ранее Юга.ру писали, какой зима будет в Красндарском крае и Ростовской области.

Аномально теплый ноябрь — все? Синоптики рассказали, когда похолодает в Краснодарском крае
