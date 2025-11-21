В Ростове пройдет техно-вечеринка в формате «лицом к лицу»
В Ростове-на-Дону состоится вечеринка, которая объединит диджеев из двух городов ЮФО (18+)
Телеграм-канал Fusion Code анонсировал на 22 ноября вечеринку Contact. Она объединит десять диджеев из Ростова-на-Дону и Краснодара и пройдет в формате Face 2 Face — музыканты будут стоять друг напротив друга и одновременно играть.
«Встреча саунда, идей и эмоций, без дистанции и границ», — прокомментировали организаторы.
Среди участников такие диджеи, как:
- Trener — представитель краснодарской электронной сцены и организатор проекта «Сборка»;
- Denis Newset — музыкант, делающий футуристичную музыку на модулярах и синтезаторах;
- Sid — музыкант, играющий уже около 15 лет. «Приверженец прямой бочки» и ломаных ритмов;
- Maskina — представительница ростовской сцены, соединяющая разные жанры;
- Medika — музыкантка из Краснодара, начавшая свой творческий путь в Китае и завоевавшая признание на родине;
- Dark Diller — представительница краснодарской сцены, резидентка проектов Insomnia и «Круто».
Торжество мира, свободы и любви:
Вечеринка состоится 22 ноября в 22:00 в пространстве «Родня Space» на улице Красноармейской, 33. Стоимость билета — 600 рублей.
