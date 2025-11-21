В Ростове пройдет техно-вечеринка в формате «лицом к лицу»

В Ростове-на-Дону состоится вечеринка, которая объединит диджеев из двух городов ЮФО (18+)

Телеграм-канал Fusion Code анонсировал на 22 ноября вечеринку Contact. Она объединит десять диджеев из Ростова-на-Дону и Краснодара и пройдет в формате Face 2 Face — музыканты будут стоять друг напротив друга и одновременно играть.

«Встреча саунда, идей и эмоций, без дистанции и границ», — прокомментировали организаторы.

Среди участников такие диджеи, как: