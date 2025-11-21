В Ростове пройдет техно-вечеринка в формате «лицом к лицу»

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Ростове-на-Дону состоится вечеринка, которая объединит диджеев из двух городов ЮФО (18+)

Телеграм-канал Fusion Code анонсировал на 22 ноября вечеринку Contact. Она объединит десять диджеев из Ростова-на-Дону и Краснодара и пройдет в формате Face 2 Face — музыканты будут стоять друг напротив друга и одновременно играть. 

«Встреча саунда, идей и эмоций, без дистанции и границ», — прокомментировали организаторы. 

Среди участников такие диджеи, как:

  • Trener — представитель краснодарской электронной сцены и организатор проекта «Сборка»;
  • Denis Newset — музыкант, делающий футуристичную музыку на модулярах и синтезаторах;
  • Sid — музыкант, играющий уже около 15 лет. «Приверженец прямой бочки» и ломаных ритмов;
  • Maskina — представительница ростовской сцены, соединяющая разные жанры;
  • Medika — музыкантка из Краснодара, начавшая свой творческий путь в Китае и завоевавшая признание на родине;
  • Dark Diller — представительница краснодарской сцены, резидентка проектов Insomnia и «Круто». 

Торжество мира, свободы и любви:

Вечеринка состоится 22 ноября в 22:00 в пространстве «Родня Space» на улице Красноармейской, 33. Стоимость билета — 600 рублей. 

Как писали Юга.ру, в краснодарском ТСИ покажут новый спектакль «Автор». Премьера будет идти три дня — с 21 по 23 ноября.

Афиша Музыка отдых Развлечения Ростов-на-Дону События

Новости

Председатель Союза пассажиров проведет конференцию о транспорте и развитии Краснодара, Сочи и других городов. Зовут всех желающих
В Ростове пройдет техно-вечеринка в формате «лицом к лицу»
«Циничное уничтожение конкурентов». Банки России просят запретить скидки на маркетплейсах
Минцифры назвало использование Max добровольным. Ранее краснодарские студенты жаловались на требование установить приложение
Казаки-маги, проклятый трамвай и черный вигвам. В Краснодаре пройдет экскурсия о мистике и городских легендах
Кандидатов в мэры Краснодара теперь выбирает губернатор. Ранее подать заявку мог любой, подходящий по критериям

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
18 ноября, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Вчера, 16:35 Реклама
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Что нужно сделать?
В ответ властям Краснодарского края
Вчера, 15:49
В ответ властям Краснодарского края
Лайнер Astoria Grande из Сочи не приняли в порту Стамбула

Реклама на сайте