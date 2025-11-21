«Циничное уничтожение конкурентов». Банки России просят запретить скидки на маркетплейсах

20 ноября агенство ТАСС сообщило , что главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой запретить маркетплейсам предоставлять скидки для покупателей при оплате картами аффилированных с ними банков. По данным СМИ, в качестве исключения банки предложили сохранить дисконты на собственные товары платформ и социально значимые категории. Главы считают, что отмена скидок не спровоцирует подорожание товаров для потребителей.

Компании Wildberries и Ozon прокомментировали письмо банкиров. По словам представителей компаний, предложенный запрет скидок и бонусов приведет к росту цен на товары на 15-20%. Однако в пресс-службе «Яндекс Маркета» заявили, что готовы обсуждать регулирование скидочной политики.



Помимо этого, 18 ноября на форуме Банка России «Фокус на клиента» глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла скидки маркетплейсов «скрытой формой конкурентной борьбы» и «не совсем справедливыми». Также глава Сбера Герман Греф заявил, что из-за снижения цен онлайн-платформы недоплатили 1,5 триллиона рублей налогов в 2025 году.



Ozon и Wildberries отреагировали на критику банкиров и ЦБ. Основательница последней Татьяна Ким в интервью «РБК» рассказала, что «агрессивная позиция» крупнейших банков «преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов». По ее словам, у всех крупных банков есть собственные маркетплейсы и онлайн-магазины с собственными скидочными программами.



«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке», — добавили СМИ в пресс-службе компании.

О важной социальной функции скидок заявили и в Ozon. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что дисконты «позволяют миллионам покупателей получать более выгодные цены в любой точке страны».



21 ноября, банки уточнили свою позицию. Крупные кредитные организации заявили, что выступают за дисконты на цифровых платформах, но без привязки к тому, какой картой платит потребитель.