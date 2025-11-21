В Краснодарском крае мобильная связь за год подорожала на 15%

  • © Фото andreas, ru.freepik.com
    © Фото andreas, ru.freepik.com

В октябре на Кубани средняя стоимость пакета мобильных услуг составляла 672 рубля. Это на 15% больше, чем в октябре 2024 года

21 ноября пресс-служба Южного управления ЦБ России со ссылкой на Росстат сообщила «Деловой газете. Юг», что в октябре 2025 года средняя стоимость пакета услуг сотовой связи составила 672 рубля. Это на 15,9% выше, чем в октябре 2024 года. 

Специалисты отметили, что самое большое увеличение стоимости происходило в ноябре прошлого года. В дальнейшем цена не менялась или наоборот снижалась. 

Причиной роста эксперты назвали издержки на закупку и обслуживание оборудования, а также дефицит кадров. 

Также в пресс-службе рассказали о повышении стоимости домашнего интернета. В октябре 2025 года средняя цена тарифа составляла 931 рубль — это на 3% больше, чем в прошлом году. 

Как писали Юга.ру, зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества к концу 2025 года на 15-20%.

