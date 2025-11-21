В Краснодарском крае мобильная связь за год подорожала на 15%

В октябре на Кубани средняя стоимость пакета мобильных услуг составляла 672 рубля. Это на 15% больше, чем в октябре 2024 года

21 ноября пресс-служба Южного управления ЦБ России со ссылкой на Росстат сообщила «Деловой газете. Юг», что в октябре 2025 года средняя стоимость пакета услуг сотовой связи составила 672 рубля. Это на 15,9% выше, чем в октябре 2024 года.

Специалисты отметили, что самое большое увеличение стоимости происходило в ноябре прошлого года. В дальнейшем цена не менялась или наоборот снижалась.