В Краснодарском крае мобильная связь за год подорожала на 15%
В октябре на Кубани средняя стоимость пакета мобильных услуг составляла 672 рубля. Это на 15% больше, чем в октябре 2024 года
21 ноября пресс-служба Южного управления ЦБ России со ссылкой на Росстат сообщила «Деловой газете. Юг», что в октябре 2025 года средняя стоимость пакета услуг сотовой связи составила 672 рубля. Это на 15,9% выше, чем в октябре 2024 года.
Специалисты отметили, что самое большое увеличение стоимости происходило в ноябре прошлого года. В дальнейшем цена не менялась или наоборот снижалась.
Причиной роста эксперты назвали издержки на закупку и обслуживание оборудования, а также дефицит кадров.
Также в пресс-службе рассказали о повышении стоимости домашнего интернета. В октябре 2025 года средняя цена тарифа составляла 931 рубль — это на 3% больше, чем в прошлом году.
