В аэропорту Краснодара задерживаются рейсы в Ереван, Москву и другие города. Четыре самолета ушли на запасные аэродромы

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В краснодарском аэропорту вводились ограничения на полеты. На вылет и прилет задерживается 21 рейс, 4 самолета ушли на запасные аэродромы

Утром 21 ноября аэропорт Краснодара сообщил о введении временных ограничений на полеты. В связи с этим рейсы из Самарканда и Ташкента ушли на запасной аэродром в Сочи, из Екатеринбурга — в Ставрополь и Геленджик. В 10:05 пресс-служба аэровокзала сообщила об отмене ограничений на полеты.

По данным на 11:00, на вылет задерживаются 10 рейсов: в Махачкалу, Ереван, Москву, Ташкент, Екатеринбург, Казань, Стамбул. Время задержек — от получаса до двух часов. 

Аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание:

На прилет опаздывают 11 рейсов из Махачкалы, Сочи, Москвы, Новосибирска, Ставрополя, Казани, Стамбула. Время задержек — от 15 минут до трех часов. 

Пресс-служба аэропорта сообщила, что в дальнейшем возможны изменения в расписании полетов. Отметим, что аэропорты Сочи и Геленджика работают в штатном режиме. 

Как писали Юга.ру, в ноябре из Краснодара появились авиарейсы в Тель-Авив.

