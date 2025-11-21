В аэропорту Краснодара задерживаются рейсы в Ереван, Москву и другие города. Четыре самолета ушли на запасные аэродромы
В краснодарском аэропорту вводились ограничения на полеты. На вылет и прилет задерживается 21 рейс, 4 самолета ушли на запасные аэродромы
Утром 21 ноября аэропорт Краснодара сообщил о введении временных ограничений на полеты. В связи с этим рейсы из Самарканда и Ташкента ушли на запасной аэродром в Сочи, из Екатеринбурга — в Ставрополь и Геленджик. В 10:05 пресс-служба аэровокзала сообщила об отмене ограничений на полеты.
По данным на 11:00, на вылет задерживаются 10 рейсов: в Махачкалу, Ереван, Москву, Ташкент, Екатеринбург, Казань, Стамбул. Время задержек — от получаса до двух часов.
На прилет опаздывают 11 рейсов из Махачкалы, Сочи, Москвы, Новосибирска, Ставрополя, Казани, Стамбула. Время задержек — от 15 минут до трех часов.
Пресс-служба аэропорта сообщила, что в дальнейшем возможны изменения в расписании полетов. Отметим, что аэропорты Сочи и Геленджика работают в штатном режиме.
