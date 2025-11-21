В аэропорту Краснодара задерживаются рейсы в Ереван, Москву и другие города. Четыре самолета ушли на запасные аэродромы

В краснодарском аэропорту вводились ограничения на полеты. На вылет и прилет задерживается 21 рейс, 4 самолета ушли на запасные аэродромы

Утром 21 ноября аэропорт Краснодара сообщил о введении временных ограничений на полеты. В связи с этим рейсы из Самарканда и Ташкента ушли на запасной аэродром в Сочи, из Екатеринбурга — в Ставрополь и Геленджик. В 10:05 пресс-служба аэровокзала сообщила об отмене ограничений на полеты.

По данным на 11:00, на вылет задерживаются 10 рейсов: в Махачкалу, Ереван, Москву, Ташкент, Екатеринбург, Казань, Стамбул. Время задержек — от получаса до двух часов.