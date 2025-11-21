В Славянском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали два человека. В школах и детсадах отменили занятия

21 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Их направили в больницу. Также обломки сбитых беспилотников повредили семь домов — крыши, окна и двери. Власти пообещали помочь жителям восстановить имущество.

Глава Славянского района Роман Синяговский предупредил в своем телеграм-канале, что в школах и детсадах муниципалитета отменили занятия. Также он порекомендовал учреждениям среднего и высшего образования прервать учебу.



Однако жители Славянска-на-Кубани рассказали в соцсетях, что в городских школах продолжают идти занятия.



По данным Минобороны России, над территорией Краснодарского края ночью сбили два беспилотника, и еще два — утром.