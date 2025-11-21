В Славянском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали два человека. В школах и детсадах отменили занятия
Славянск-на-Кубани в ночь на 21 ноября атаковали беспилотники. Рассказываем о последствиях
21 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Их направили в больницу.
Также обломки сбитых беспилотников повредили семь домов — крыши, окна и двери. Власти пообещали помочь жителям восстановить имущество.
Глава Славянского района Роман Синяговский предупредил в своем телеграм-канале, что в школах и детсадах муниципалитета отменили занятия. Также он порекомендовал учреждениям среднего и высшего образования прервать учебу.
Однако жители Славянска-на-Кубани рассказали в соцсетях, что в городских школах продолжают идти занятия.
По данным Минобороны России, над территорией Краснодарского края ночью сбили два беспилотника, и еще два — утром.
Как писали Юга.ру, 19 ноября в Северском районе Кубани обломки беспилотников повредили 17 жилых домов и два магазина.
