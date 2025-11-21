Председатель Союза пассажиров проведет конференцию о транспорте и развитии Краснодара, Сочи и других городов. Зовут всех желающих
В Краснодаре 22 ноября пройдет конференция на тему транспорта и городского развития
Общественная организация «Правовая Россия» анонсировала на 22 ноября конференцию «Транспорт и городское развитие: Краснодар, Сочи и города России».
Лектором будет Кирилл Янков — председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Основные тезисы:
- Общие тенденции развития городов и крупнейших городских агломераций.
- Почему города растут «вверх», правильно ли это и можно ли это изменить.
- Роль транспорта.
- Роль различных форм удаленной занятости и «расползания» экономической деятельности.
- Негативные тенденции в развитии агломераций, в том числе краснодарской.
На форуме в Петербурге снова пообещали скоростную ж/д дорогу между Москвой и Сочи:
Организаторы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии.
Конференция состоится 22 ноября в 13:00 (сбор участников в 12:30) на улице Таманской, 180.
Как писали Юга.ру, Юго-Западный обход Краснодара обещают построить к 2031 году. По прогнозам, в 2035 году интенсивность трассы составит 14,8 тыс. автомобилей за сутки.