Председатель Союза пассажиров проведет конференцию о транспорте и развитии Краснодара, Сочи и других городов. Зовут всех желающих

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре 22 ноября пройдет конференция на тему транспорта и городского развития

Общественная организация «Правовая Россия» анонсировала на 22 ноября конференцию «Транспорт и городское развитие: Краснодар, Сочи и города России».

Лектором будет Кирилл Янков — председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Основные тезисы:

  • Общие тенденции развития городов и крупнейших городских агломераций.
  • Почему города растут «вверх», правильно ли это и можно ли это изменить.
  • Роль транспорта.
  • Роль различных форм удаленной занятости и «расползания» экономической деятельности.
  • Негативные тенденции в развитии агломераций, в том числе краснодарской.

На форуме в Петербурге снова пообещали скоростную ж/д дорогу между Москвой и Сочи:

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии.

Конференция состоится 22 ноября в 13:00 (сбор участников в 12:30) на улице Таманской, 180. 

Как писали Юга.ру, Юго-Западный обход Краснодара обещают построить к 2031 году. По прогнозам, в 2035 году интенсивность трассы составит 14,8 тыс. автомобилей за сутки.

Демография Дороги Конференции Краснодар Сочи Транспорт Экономика

Новости

Председатель Союза пассажиров проведет конференцию о транспорте и развитии Краснодара, Сочи и других городов. Зовут всех желающих
В Ростове пройдет техно-вечеринка в формате «лицом к лицу»
«Циничное уничтожение конкурентов». Банки России просят запретить скидки на маркетплейсах
Минцифры назвало использование Max добровольным. Ранее краснодарские студенты жаловались на требование установить приложение
Казаки-маги, проклятый трамвай и черный вигвам. В Краснодаре пройдет экскурсия о мистике и городских легендах
Кандидатов в мэры Краснодара теперь выбирает губернатор. Ранее подать заявку мог любой, подходящий по критериям

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
18 ноября, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Вчера, 16:35 Реклама
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Что нужно сделать?
В ответ властям Краснодарского края
Вчера, 15:49
В ответ властям Краснодарского края
Лайнер Astoria Grande из Сочи не приняли в порту Стамбула

Реклама на сайте