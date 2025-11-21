Председатель Союза пассажиров проведет конференцию о транспорте и развитии Краснодара, Сочи и других городов. Зовут всех желающих

В Краснодаре 22 ноября пройдет конференция на тему транспорта и городского развития

Общественная организация «Правовая Россия» анонсировала на 22 ноября конференцию «Транспорт и городское развитие: Краснодар, Сочи и города России».



Лектором будет Кирилл Янков — председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Основные тезисы: Общие тенденции развития городов и крупнейших городских агломераций.

Почему города растут «вверх», правильно ли это и можно ли это изменить.

Роль транспорта.

Роль различных форм удаленной занятости и «расползания» экономической деятельности.

Негативные тенденции в развитии агломераций, в том числе краснодарской.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии. Конференция состоится 22 ноября в 13:00 (сбор участников в 12:30) на улице Таманской, 180.