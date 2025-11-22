Ученые установили возраст дюны в Дагестане, где снимали известную сцену фильма «Белое солнце пустыни»
Геологи установили возраст дагестанского бархана Сарыкум — около 60 тыс. лет
17 ноября пресс-служба научного института Карпинского сообщила, что геологам удалось расшифровать механизм формирования и установить возраст дюны Сарыкум в Дагестане.
Дюнный комплекс Сарыкум — созданная ветром форма рельефа, которая развивается вдали от современных пустынь. Он находится в 20 км от Махачкалы, у подножия Кавказских гор. Высота Сарыкума достигает 170 м от основания до гребня — это одна из крупнейших дюн в Евразии.
На территории Сарыкума снимали фильм «Белого солнце пустыни» — сцены, где персонаж Саид закопан в песок, а часть дюны — популярное туристическое место.
Ученые провели БПЛА-съемку Сарыкума и составили его трехмерную модель, изучив породы и его внутреннюю структуру. Возраст объекта определили методом люминесценции — по последнему воздействию солнечной радиации.
Оказалось, что формирование дюны началось около 60 тыс. лет назад, а активность ветра совпадало с периодами понижения уровня Каспийского моря. Эксперты отметили, что современный ветровой режим сохранялся в регионе тысячелетиями и таким образом обеспечил устойчивость Сарыкуму.
Ученые подчеркнули, что дюнный комплекс практически не изучался геохронологически, а последние работы носили несистематический характер.
В дальнейшем эксперты планируют расширить исследования, чтобы изучить другие эоловые (сформированные разрушительной или аккумулирующей деятельностью ветра за счет песка) формы рельефа Каспийского моря.
