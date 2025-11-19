Пострадали два магазина и 17 жилых домов. На Кубани увеличилось число разрушений после ночной атаки БПЛА
В Северском районе Кубани обломки беспилотников повредили 17 домов и два магазина. Ранее власти сообщали об одном участке
Днем 19 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Ильском Северского района обломки сбитых БПЛА повредили 17 жилых домов и два магазина. Среди жителей пострадавших нет.
Обломки дронов повредили крыши, выбили окна, посекли двери и фасады. Также пострадали потолки и стены в домах, а на дворовых территориях — навесы, сараи и другие постройки.
На месте продолжают работать экстренные службы. Власти района пообещали оказать жителям необходимую помощь.
Напомним, что утром 19 ноября оперштаб отчитался об одном пострадавшем доме в поселке Ильском после ночной атаки БПЛА на регион. Беспилотная опасность действовала и в Туапсинском округе, а аэропорты Геленджика и Краснодара ограничивали работу.
По данным Минобороны России, за ночь над акваторией Черного моря сбили 16 дронов, а над территорией Краснодарского края — 14.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске почти вдвое сократили финансирование ремонта домов, пострадавших от атак БПЛА.
