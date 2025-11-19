Пострадали два магазина и 17 жилых домов. На Кубани увеличилось число разрушений после ночной атаки БПЛА

В Северском районе Кубани обломки беспилотников повредили 17 домов и два магазина. Ранее власти сообщали об одном участке

Днем 19 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Ильском Северского района обломки сбитых БПЛА повредили 17 жилых домов и два магазина. Среди жителей пострадавших нет.



Обломки дронов повредили крыши, выбили окна, посекли двери и фасады. Также пострадали потолки и стены в домах, а на дворовых территориях — навесы, сараи и другие постройки.

Администрация Сочи не выплачивает компенсации пострадавшим от атаки БПЛА: В бюджете курорта нет на это денег

На месте продолжают работать экстренные службы. Власти района пообещали оказать жителям необходимую помощь.



Напомним, что утром 19 ноября оперштаб отчитался об одном пострадавшем доме в поселке Ильском после ночной атаки БПЛА на регион. Беспилотная опасность действовала и в Туапсинском округе, а аэропорты Геленджика и Краснодара ограничивали работу.



По данным Минобороны России, за ночь над акваторией Черного моря сбили 16 дронов, а над территорией Краснодарского края — 14.