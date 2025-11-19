Уралсиб выступит генеральным партнером праздника русского балета в Кремлевском дворце

Краснодарский край, Вся Россия

В этом году банк Уралсиб выступил генеральным партнером концерта «Денис Родькин. Новогодняя магия звезд балета»

Концерт «Денис Родькин. Новогодняя магия звезд балета» состоится 13 декабря в Кремлевском дворце. Мероприятие организовано фестивалем «Нам нужен Дягилев» и продюсерским центром «БеллАрт Продакшн» при поддержке дипломатической академии МИД России и фонда гуманитарных инициатив «Брукофестивальфонд». 

Гостей ждет праздничная программа с классической хореографией и современными постановками. В мероприятии примут участие звезды балета: Элеонора Севенард, Михаил Лобухин, Семен Чудин, Оксана Скорик, Нина Капцова, Ксения Рыжкова, Кристина Захарова, Иван Михалев, Антон Осетров. 

Главным героем вечера станет один из самых ярких артистов современного балета, лауреат международных премий Денис Родькин, который исполнял знаковые партии — Зигфрида, Базиля, Солора, Дезире, Альберта, Спартака, Щелкунчика, Хосе и других.

Поддержка культурных проектов занимает важное место в деятельности Уралсиба. В январе этого года при содействии банка на сцене Александринского театра состоялась премьера балета Алексея Кононова по повести Федора Достоевского «Кроткая».

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию с новогодним кешбэком 26% за покупки на маркетплейсах.

