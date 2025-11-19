Предприниматели Кубани стали в два раза чаще использовать видеонаблюдение

Как сообщила пресс-служба МТС, с начала года в регионе увеличилось количество предприятий, внедривших интеллектуальные системы мониторинга и видеоаналитики.

Чаще всего умные камеры устанавливают производители продуктов, напитков и аграрии, выращивающие зерновые культуры. В тройке лидеров также медицинские клиники и салоны красоты. Дистанционный контроль за складами и магазинами вырос в сфере логистики и грузоперевозок.