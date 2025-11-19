Предприниматели Кубани стали в два раза чаще использовать видеонаблюдение

Краснодарский край

Оператор связи зафиксировал двукратный рост спроса на системы видеонаблюдения в Краснодарском крае

Как сообщила пресс-служба МТС, с начала года в регионе увеличилось количество предприятий, внедривших интеллектуальные системы мониторинга и видеоаналитики.

Чаще всего умные камеры устанавливают производители продуктов, напитков и аграрии, выращивающие зерновые культуры. В тройке лидеров также медицинские клиники и салоны красоты. Дистанционный контроль за складами и магазинами вырос в сфере логистики и грузоперевозок.

В основном видеонаблюдение используют для охраны и безопасности. Но растет спрос и на облачные системы, которые позволяют подключаться к камерам удаленно и использовать видеоаналитику. Такие решения особенно популярны в отелях и новых жилых комплексах комфорт и премиум-классов. Там технологии помогают автоматизировать парковки, распознавать лица и следить за порядком на территории.

В Краснодаре появились камеры, фиксирующие телефонные разговоры за рулем и непристегнутый ремень:

«Видеонаблюдение и аналитика потокового видео с помощью умных камер активнее всего внедряются в сферы общественного порядка, безопасности, контроля за чрезвычайными ситуациями. Например, уже несколько лет МТС следит за природными зонами Кубани и Адыгеи, фиксируя с помощью умного видеонаблюдения очаги возгорания. Доступность таких сервисов определяется масштабностью сети, качеством ее работы и экспертизой в развертывании комплексных цифровых систем. Сегодня подключить видеонаблюдение возможно не только в городах, но и в более сложных ландшафтных условиях и даже в малых населенных пунктах. Мы видим, что все чаще к нам приходят не просто подключить камеру, но оптимизировать с ее помощью важные для предприятий рабочие процессы», — рассказала директор МТС в Краснодарском крае по работе с корпоративными клиентами Елена Усенко.

Как писали Юга.ру, компания «Магнит» заявила о ребрендинге «Магнит Косметик». Новый магазин уже заработал в Краснодаре.

