В Новороссийске задержали священника, подозреваемого в вербовке жителей в РДК*

19 ноября в УФСБ по Краснодарскому краю сообщили «РИА Новости», что в Новороссийске задержали священника, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях. Ему вменяют попытку создания в регионе групп «по заданию проукраинской террористической организации». В спецслужбе отметили, что группы формировались для совершения террористических актов. Следствие полагает, что обвиняемый действовал «под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения». Священника подозревают в вербовке жителей региона в «Русский добровольческий корпус» (РДК)*.

Следствие установило, что фигурант, разделяя идеи сепаратизма, вступил в РДК*, цель которого — сформировать в России мнение о необходимости «выхода Краснодарского края из состава РФ для вступления в Евросоюз и НАТО».

«Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины», — рассказали в ФСБ.

По данным ТАСС, задержанный — руководитель и иерей Греческой православной церкви Иверской Божией Матери, которого десять лет назад изгнали из Новороссийской епархии РПЦ. В силовых структурах уточнили СМИ, что после начала СВО он принял сторону Украины.



Как пишет ТАСС, дома у фигуранта провели обыски, которые показали, что он проводит «проукраинскую пропаганду» в казачьих обществах и среди своих прихожан.



Следственный отдел регионального УФСБ России возбудил и расследует уголовное дело за участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России).



Позже «РИА Новости» сообщили, что задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.