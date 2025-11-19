В Новороссийске задержали священника, подозреваемого в вербовке жителей в РДК*

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сотрудники ФСБ Краснодарского края задержали священника по подозрению в вербовке прихожан и членов казачьих общин в «Русский добровольческий корпус»*

19 ноября в УФСБ по Краснодарскому краю сообщили «РИА Новости», что в Новороссийске задержали священника, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях. Ему вменяют попытку создания в регионе групп «по заданию проукраинской террористической организации».

В спецслужбе отметили, что группы формировались для совершения террористических актов. Следствие полагает, что обвиняемый действовал «под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения». Священника подозревают в вербовке жителей региона в «Русский добровольческий корпус» (РДК)*.

Следствие установило, что фигурант, разделяя идеи сепаратизма, вступил в РДК*, цель которого — сформировать в России мнение о необходимости «выхода Краснодарского края из состава РФ для вступления в Евросоюз и НАТО».

«Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины», — рассказали в ФСБ.

По данным ТАСС, задержанный — руководитель и иерей Греческой православной церкви Иверской Божией Матери, которого десять лет назад изгнали из Новороссийской епархии РПЦ. В силовых структурах уточнили СМИ, что после начала СВО он принял сторону Украины.

Как пишет ТАСС, дома у фигуранта провели обыски, которые показали, что он проводит «проукраинскую пропаганду» в казачьих обществах и среди своих прихожан.

Следственный отдел регионального УФСБ России возбудил и расследует уголовное дело за участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России).

Позже «РИА Новости» сообщили, что задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.

*«Русский добровольческий корпус» — запрещенная в России террористическая организация.

Как писали Юга.ру, в сентябре призывнику из Краснодарского края впервые закрыли выезд из РФ после получения электронной повестки.

