Бывшего депутата ЗСК Краснодарского края Михаила Ковалюка будут судить за вымогательство 500 млн рублей
Экс-депутат Заксобрания Кубани Михаил Ковалюк пойдет под суд за вымогательство
18 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство передало в суд материалы уголовного дела о вымогательстве 500 млн рублей. Его возбудили в отношении 57-летнего новороссийца, бывшего депутата ЗСК Кубани III и V созывов Михаила Ковалюка.
Как установило следствие, мужчина вместе с сообщниками, среди которых были и лица, имеющие авторитет в преступной среде, с августа 2024 по февраль 2025 года оказывал давление на свою жертву. Потерпевшим оказался человек, который унаследовал состояние своего покойного отца, известного в Новороссийске застройщика. Преступники, угрожая расправой, требовали от наследника передать им 500 млн рублей рублей.
Их план сорвали правоохранители. Ковалюка задержали с поличным в тот момент, когда он получал деньги.
Это не единственное преступление, в котором его обвиняют. По данным следствия, с 2017 по 2020 годы он обманул другого человека, присвоив 2,6 млн рублей. Эти средства ему передали в качестве оплаты за недвижимость, однако Ковалюк не выполнил условия сделки, а просто потратил деньги на свои нужды.
Ковалюка обвиняют по двум статьям — вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемого заключили под стражу. Кроме того, на его имущество наложили арест.
Выносить окончательное решение будет Октябрьский районный суд Новороссийска.
