Бывшего депутата ЗСК Краснодарского края Михаила Ковалюка будут судить за вымогательство 500 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Экс-депутат Заксобрания Кубани Михаил Ковалюк пойдет под суд за вымогательство

18 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство передало в суд материалы уголовного дела о вымогательстве 500 млн рублей. Его возбудили в отношении 57-летнего новороссийца, бывшего депутата ЗСК Кубани III и V созывов Михаила Ковалюка.

Как установило следствие, мужчина вместе с сообщниками, среди которых были и лица, имеющие авторитет в преступной среде, с августа 2024 по февраль 2025 года оказывал давление на свою жертву. Потерпевшим оказался человек, который унаследовал состояние своего покойного отца, известного в Новороссийске застройщика. Преступники, угрожая расправой, требовали от наследника передать им 500 млн рублей рублей.

Их план сорвали правоохранители. Ковалюка задержали с поличным в тот момент, когда он получал деньги.

Читайте также:

Это не единственное преступление, в котором его обвиняют. По данным следствия, с 2017 по 2020 годы он обманул другого человека, присвоив 2,6 млн рублей. Эти средства ему передали в качестве оплаты за недвижимость, однако Ковалюк не выполнил условия сделки, а просто потратил деньги на свои нужды.

Ковалюка обвиняют по двум статьям — вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемого заключили под стражу. Кроме того, на его имущество наложили арест.

Выносить окончательное решение будет Октябрьский районный суд Новороссийска.

Как писали Юга.ру, бывший замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев получил 13 лет строгого режима и штраф 475 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере и незаконное хранение оружия.

Деньги ЗСК Коррупция Мошенничество Новороссийск Прокуратура Суд Чиновники

Новости

В Дагестане запустили онлайн-проект помощи для беременных и мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Налоговая и аренда жилья. В Краснодарском крае выявили две новые схемы мошенничества
Бывшего депутата ЗСК Краснодарского края Михаила Ковалюка будут судить за вымогательство 500 млн рублей
Пострадавший дом, закрытые аэропорты и звуки взрывов. Что известно о ночной атаке БПЛА в Краснодарском крае?
В Краснодаре в прокат выйдет фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс
Краснодарский театр современного искусства приглашает на премьеру пластического спектакля

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
Вчера, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
Сегодня, 09:30 Реклама
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
На «Техносмене-2025» обсудили, как цифровизация меняет индустрию гостеприимства на юге России
Докажи, что ты краснодарец
17 ноября, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец
Пройди тест о городском трамвае

Реклама на сайте