Бывшего депутата ЗСК Краснодарского края Михаила Ковалюка будут судить за вымогательство 500 млн рублей

18 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство передало в суд материалы уголовного дела о вымогательстве 500 млн рублей. Его возбудили в отношении 57-летнего новороссийца, бывшего депутата ЗСК Кубани III и V созывов Михаила Ковалюка.

Как установило следствие, мужчина вместе с сообщниками, среди которых были и лица, имеющие авторитет в преступной среде, с августа 2024 по февраль 2025 года оказывал давление на свою жертву. Потерпевшим оказался человек, который унаследовал состояние своего покойного отца, известного в Новороссийске застройщика. Преступники, угрожая расправой, требовали от наследника передать им 500 млн рублей рублей.

Их план сорвали правоохранители. Ковалюка задержали с поличным в тот момент, когда он получал деньги.