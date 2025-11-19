В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Ненависть» 1995 года

Кадр из фильма «Ненависть», реж. Матье Кассовиц, 1995 год © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино-Сопливая»

Кадр из фильма «Ненависть», реж. Матье Кассовиц, 1995 год © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино-Сопливая»

В Краснодаре 20 ноября покажут черно-белый французский фильм с Венсаном Касселем в главной роли (18+)

Пространстве «Подполье» анонсировало на 20 ноября показ драмы «Ненависть». Черно-белую картину в 1995 году снял режиссер Матье Кассовиц («Багровые реки», «Готика»). Действие происходит в пригороде Парижа, где жители гетто регулярно устраивают беспорядки. Главные герои «Ненависти» — еврей Винц, бенинец Юбер и араб Саид. Они ведут бесцельный образ жизни и часто оказыватся под пристальным вниманием полиции. Однажды они находят пистолет.

«Ненависть» считается культовым кино. Ее периодически пускают в повторный прокат. Одну из главных ролей исполнил Венсан Кассель («Особенные», «Черный лебедь», «Квартира», «Цена измены»). После просмотра зрители вместе с Январем Панамаревым обсудят, что позволило Кассовицу создать фильм, актуальный даже спустя 30 лет. Кинопоказ состоится 20 ноября в 19:30 в пространстве «Подполье» по улице Зиповской, 5В, литер Ц. Вход платный, подробности уточняйте у организаторов.