В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Ненависть» 1995 года

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из фильма «Ненависть», реж. Матье Кассовиц, 1995 год © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино-Сопливая»
    Кадр из фильма «Ненависть», реж. Матье Кассовиц, 1995 год © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино-Сопливая»

В Краснодаре 20 ноября покажут черно-белый французский фильм с Венсаном Касселем в главной роли (18+)

Пространстве «Подполье» анонсировало на 20 ноября показ драмы «Ненависть». Черно-белую картину в 1995 году снял режиссер Матье Кассовиц («Багровые реки», «Готика»).

Действие происходит в пригороде Парижа, где жители гетто регулярно устраивают беспорядки. Главные герои «Ненависти» — еврей Винц, бенинец Юбер и араб Саид. Они ведут бесцельный образ жизни и часто оказыватся под пристальным вниманием полиции. Однажды они находят пистолет.

Читайте также:

«Ненависть» считается культовым кино. Ее периодически пускают в повторный прокат.

Одну из главных ролей исполнил Венсан Кассель («Особенные», «Черный лебедь», «Квартира», «Цена измены»).

После просмотра зрители вместе с Январем Панамаревым обсудят, что позволило Кассовицу создать фильм, актуальный даже спустя 30 лет.

Кинопоказ состоится 20 ноября в 19:30 в пространстве «Подполье» по улице Зиповской, 5В, литер Ц. Вход платный, подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, 27 ноября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Умри, моя любовь» о сложном опыте материнства.

Афиша Кино Краснодар События

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Ненависть» 1995 года
В Ростовской области планируют продавать бензин по паспорту
В Краснодаре пройдет благотворительный вечер с хот-догами и лекцией. Средства пойдут на реставрацию старинной кирхи
Блокировки WhatsApp* и Telegram не помогли. Зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества
Пострадали два магазина и 17 жилых домов. На Кубани увеличилось число разрушений после ночной атаки БПЛА
В Новороссийске задержали священника, подозреваемого в вербовке жителей в РДК*

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
Вчера, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
«Авторизация через Google — все»
Сегодня, 14:05
«Авторизация через Google — все»
Краснодарцев просят сменить электронную почту на российскую для доступа к госресурсам
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
Сегодня, 09:30 Реклама
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
На «Техносмене-2025» обсудили, как цифровизация меняет индустрию гостеприимства на юге России

Реклама на сайте