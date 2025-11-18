Краснодар вошел в тройку городов-лидеров по количеству тату-салонов. Самые лучшие — в Прикубанском округе

Количество тату-салонов в России за год выросло на 12%. В Краснодаре насчитывается более 200 студий

18 ноября картографический сервис «2ГИС» сообщил , что за 2025 год количество тату-салонов в России выросло на 12%. По состоянию на октябрь в 16 крупнейших городах страны работают 2170 таких точек. Лидером по количеству салонов осталась Москва — в столице насчитывается 569 тату-студий (на 10,5% больше, чем в октябре 2024). На втором месте оказался Санкт-Петербург с 259 салонами (+11,2%), а на третьем — Краснодар с 212 салонами (+8,7%). Аналитики зафиксировали самый заметный рост тату-салонов в Волгограде. Их количество увеличилось на 40,9% — до 62. Также больше тату-студий появилось в Челябинске, Самаре (по 22,2%, 88 и 99 точек соответственно), и Казани (20,8%, 93 салона). Количество тату-салонов в Ростове-на-Дону за год не изменилось.

По данным сервиса, в октябре 2025 года в городах-миллионниках можно сделать татуировку в среднем от 3405 рублей. Самые высокие цены — в Москве (от 4766 рублей), Екатеринбурге (от 4427) и Санкт-Петербурге (от 3913). А самые доступные варианты — в Омске (от 2397 рублей). В Краснодаре рисунок на теле будет стоить от 2869 рублей.

Средняя стартовая стоимость удаления татуировки в крупных городах РФ составляет 1620 рублей. Самые низкие цены — в Ростове-на-Дону (от 875 рублей). В Краснодаре процедура обойдется в 1500 рублей. Дороже всего удалить татуировку в Воронеже (в среднем от 2815 рублей), Санкт-Петербурге (от 2366 рублей) и Нижнем Новгороде (от 2229 рублей).



Также специалисты выяснили, в каких районах городов-миллионников сосредоточены тату-салоны с наивысшим рейтингом. В Краснодаре большая часть тату-салонов с оценкой 4 и 5 звезд — 86 из 87 студий — расположена в Прикубанском округе.