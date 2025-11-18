Единый бонус для всей экосистемы. Группа Мантера запустит сквозную программу лояльности

Технической основой программы станет облачная интеллектуальная платформа лояльности от Manzana Group. Пилотное тестирование системы начнется 15 декабря на интернет-площадках с онлайн-бронированием отелей, а полноценный запуск запланирован на апрель 2026 года с последующим поэтапным подключением офлайн-точек.

Группа Мантера объявляет о создании единой программы лояльности, которая объединит все ключевые активы холдинга: Курорт Красная Поляна и курорт «Архыз», тематический парк развлечений Сочи Парк, Сочи Парк Отель, Mantera Resort & Congress, Mantera Travel, флагманский проект Mantera Supreme, винодельня Шато де Талю и другие объекты. Цель программы — позволить гостям накапливать и тратить бонусы в любой точке экосистемы.

Как это будет работать для гостей:

Регистрация по номеру телефона.

Курс 1 бонус = 1 рубль для частичной оплаты заказов.

Начисление баллов в течение трех дней после оказания услуги.

Многоуровневая система статусов: чем выше рейтинг, тем больше процент накоплений с каждого заказа.

Экосистема Группы Мантера сейчас охватывает около 7,2 млн посещений в год. Общий номерной фонд составляет больше 7 тыс. номеров. В компании работаю не меньше 9 тыс. сотрудников. По предварительным оценкам, программа позволит увеличить средний чек на 10-30% и на 20% снизить стоимость привлечения новых клиентов.

«Для нас главное — не просто запустить программу, а встроить ее в повседневные процессы каждой бизнес-единицы. Мы поставили цель, чтобы гость мог накапливать бонусы при покупке ски-пасса или бронировании номера и тут же тратить их в ресторане, на SPA или при заказе экскурсии. Такая бесшовная модель резонирует с нашими бизнес-целями — мы стимулируем повторные и кросс-продажи, повышаем маржинальность прямых бронирований», — отметила руководитель диджитал направления Группы Мантера Наталья Попелышко.

Объединение клиентских баз всех бизнес-единиц холдинга в одной платформе позволяет расширить охват аудитории и значительно увеличить потенциальный пул гостей, а также снизить маркетинговые расходы благодаря разделению затрат на ее поддержку. Важным аспектом является выстраивание глубокой аналитики: сквозные данные о поведении клиентов из разных точек контакта дают полноценную картину, на основании которой возможно принять обоснованные решения по тарифам, акциям и персонализации предложений.

«Продукт, который мы получим на выходе, — комплексная программа лояльности, которая покрывает все бизнес-процессы. Важно, что эту систему клиент может настраивать самостоятельно, не привлекая вендора. Одна из ключевых наших задач — более высокие уровни должны быть достижимы для клиента в горизонте одного года. Для этого необходимо провести тщательный анализ клиентской базы, средний чек, частоту покупок, и только на базе этих параметров сбалансировать уровни так, чтобы они были реалистичны, достижимы и соответствовали портрету типичного клиента», — подчеркнул заместитель директора по развитию Manzana Group Евгений Куликов.

Программа станет драйвером роста, усиливая удержание клиентов и стимулируя кросс-продажи между разными направлениями экосистемы. Опыт существующих программ лояльности, таких как на Курорте Красная Поляна, станет технологической основой для единого решения.