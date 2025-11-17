Краснодарцев приглашают на субботник в Юбилейном микрорайоне

Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил , что 22 ноября в Юбилейном микрорайоне Краснодара пройдет уборка на природе. Субботнк начнется в 10:00 в Новорождественском сквере .

На время уборки организаторы выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Участников просят при необходимости взять сменную одежду и обувь.



Записаться на уборку можно под постом в комментариях, отправив «+». Далее с участниками свяжутся организаторы.