Краснодарцев приглашают на субботник в Юбилейном микрорайоне
В Юбилейном микрорайоне Краснодара 22 ноября пройдет уборка на природе
Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что 22 ноября в Юбилейном микрорайоне Краснодара пройдет уборка на природе. Субботнк начнется в 10:00 в Новорождественском сквере.
На время уборки организаторы выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Участников просят при необходимости взять сменную одежду и обувь.
Записаться на уборку можно под постом в комментариях, отправив «+». Далее с участниками свяжутся организаторы.
Как писали юга.ру, краснодарский край снова занял второе место по количеству производимого мусора.
