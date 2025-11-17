Краснодарцев приглашают на субботник в Юбилейном микрорайоне

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Jasmin Sessler, unsplash.com
    © Фото Jasmin Sessler, unsplash.com

В Юбилейном микрорайоне Краснодара 22 ноября пройдет уборка на природе

Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что 22 ноября в Юбилейном микрорайоне Краснодара пройдет уборка на природе. Субботнк начнется в 10:00 в Новорождественском сквере.

Читайте также:

На время уборки организаторы выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Участников просят при необходимости взять сменную одежду и обувь.

Записаться на уборку можно под постом в комментариях, отправив «+». Далее с участниками свяжутся организаторы.

Как писали юга.ру, краснодарский край снова занял второе место по количеству производимого мусора.

Город Краснодар Мусор общество Субботник

Новости

Графика, книга художника, объекты из дерева. В Краснодаре пройдет выставка «Жили-Были»
Бывший замгубернатора Ростовской области получил 13 лет строгого режима и штраф 475 млн рублей
«Казака лицом в землю, казачку четвертовали». В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» снесли остановку с советской мозаикой
Врачам Ставрополя запретили говорить женщинам об аборте при выявлении патологии плода
Краснодарцев приглашают на субботник в Юбилейном микрорайоне
«Все равно вам придется его установить». В Краснодаре от студентов требуют скачивать мессенджер Max

Лента новостей

Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Сегодня, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вернуть Красную
Сегодня, 12:45
Вернуть Красную
Почему главную улицу Краснодара пора снова открыть для пешеходов
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников

Реклама на сайте