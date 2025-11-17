Как подростков вовлекают в дропперство? Сбер назвал три популярные схемы мошенников

Эксперты Сбера предупредили жителей юга России и СКФО о трех преступных схемах, которым все чаще подвергаются дети и подростки. За последние два года число пострадавших или вовлеченных в мошенничество несовершеннолетних выросло на треть

По данным пресс-службы Юго-Западного Сбербанка, только с января по август 2025 года банк помог почти 600 клиентам сберечь от злоумышленников более 547 млн рублей. Каждого третьего клиента, приходящего в южные офисы банка за разблокировкой подозрительной операции, мошенники убедили передать все семейные сбережения или взять кредит. При этом злоумышленники все активнее выбирают своей мишенью детей и подростков. Какие схемы используют чаще всего и как избежать обмана, рассказали сотрудники Сбера.

Схема 1: Игровые миры Мошенник входит в доверие к ребенку через чаты в играх, соцсетях или мессенджерах. Он предлагает выгодно обменять игровую валюту, редкие предметы или скины, а затем убеждает ребенка тайно взять телефон родителя. Дальше злоумышленник заставляет жертву зайти в банковские приложения, перевести все деньги и оформить кредиты.

Схема 2: Звонок от имени госорганов Ребенку звонят, представляясь сотрудником Росфинмониторинга или ФНС, и сообщают, что у родителей есть неучтенные ценности и им грозит уголовное дело. Мошенники убеждают сохранить все в секрете. Под предлогом «спасения» родителей ребенка заставляют отдать все деньги и драгоценности курьеру для «официальной декларации».

Схема 3: Бытовой предлог и шантаж Подростку от 14 лет звонят под бытовым предлогом (например, по поводу доставки посылки), чтобы выманить код из смс для авторизации на Госуслугах. Затем другой мошенник, представляясь сотрудником портала, запугивает жертву: из-за раскрытого кода на нее якобы оформляют кредиты для финансирования экстремизма. Подростка заставляют «спастись», переведя все сбережения на «безопасный счет» или отдав деньги курьеру.

Как защититься? Обязательно говорите с детьми о финансовой безопасности. Объясните, что пароли, коды из смс и данные карт — это неприкосновенная личная информация, и никто из сотрудников банка никогда не попросит совершить действия с деньгами. Договоритесь о кодовом слове семьи, которое ребенок должен попросить назвать, если кто-то вас просит его о чем-то, связанном с финансами. Создавайте доверительную атмосферу, чтобы в любой непонятной ситуации ребенок обращался к вам, а не к незнакомцу в сети.

«Раньше на уловки мошенников чаще попадались южане среднего и пожилого возраста. Сегодня это все больше подростки и молодежь, которых активно вовлекают в теперь уже и уголовно наказуемые схемы дропперства. Для помощи в решении этой проблемы южная служба безопасности Юго-Западного Сбербанка запустила большой проект просвещения молодежи: рассказываем старшим школьникам и студентам о самых частых схемах обмана, опасности участия в незаконных финансовых операциях, признаках того, что ваш близкий находится под влиянием мошенников. Важно оставаться бдительными к звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, рассказать родным и близким всех возрастов об опасности общения с мошенниками. Советуем установить бесплатный определитель мошеннических звонков; не сообщать незнакомым людям персональные и банковские данные, коды из смс и пароли; быть внимательнее к изменениям в поведении близких; изучить на нашем портале «Кибрарий» мошеннические схемы и способы защиты от них», — рассказывает председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Как объяснил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, ошибочно считать, что опасность стать жертвой телефонного мошенничества грозит прежде всего старшему поколению ― злоумышленники искусно манипулируют неопытностью и доверчивостью несовершеннолетних: «Поверив в срочность или исключительность ситуации, ребенок или подросток невольно становится инструментом кражи денег у собственных родителей, и это настоящая трагедия. Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%».