«Скоро здесь Сахара будет». Жители Краснодара пожаловались на массовую вырубку деревьев на улице Стасова

16 ноября краснодарцы пожаловались в соцсетях на вырубку деревьев на улице Стасова — от Бургасской до Ставропольской. По словам очевидцев, с каждым годом растений на аллее становится меньше. Собрали комментарии пользователей:

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отреагировал на публикацию и сообщил, что работы «по санитарной вырубке и формовочной обрезке деревьев» на улице Стасова выполняют по порубочному билету от 28 октября 2025 года. В документе указано, что санитарной вырубке подлежат 33 дерева, а обрезке — 30. При этом о компенсационной высадке новых насаждений ничего не сказано.

Напомним, что этой весной в Краснодаре вырубили молодые деревья на бульваре Ушакова и при реконструкции сквера имени Чепеги на ЮМР. Также продолжается массовая вырубка насаждений на Всесвятском кладбище. Помимо этого, летом на улице Авиагородок собирались срубить 80-летние вязы.