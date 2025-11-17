«Скоро здесь Сахара будет». Жители Краснодара пожаловались на массовую вырубку деревьев на улице Стасова

В Краснодаре начали спиливать деревья на аллее по улице Стасова. Власти показали порубочный билет

16 ноября краснодарцы пожаловались в соцсетях на вырубку деревьев на улице Стасова — от Бургасской до Ставропольской. По словам очевидцев, с каждым годом растений на аллее становится меньше.

Собрали комментарии пользователей:

  • «Проблема в том, что на месте спиленных старых не садят новые деревья».
  • «Когда-то Краснодар был очень зеленым городом. В летний зной это единственное спасение».
  • «Теперь летом только под зонтом ходить с вентилятором на шее».
  • «Вы посмотрите срез — это же здоровое дерево, почему все безнаказанно».
  • «Недавно тут просматривал панорамы из карт за 2010, 2014 и 2025 года. Вот где боль. Каждая улица за исключением некоторых стала лысой».
  • «Да уже понятно, что городу конец, скоро здесь Сахара будет».
  • «А то мы все не знаем, как это все делается, когда что-то кому-то нужно где-то проложить и построить. Тут и деревья вдруг сразу старые и опасные становятся».

В Краснодаре в 2025 году планировали вырубить более 7 тыс. деревьев:

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отреагировал на публикацию и сообщил, что работы «по санитарной вырубке и формовочной обрезке деревьев» на улице Стасова выполняют по порубочному билету от 28 октября 2025 года. В документе указано, что санитарной вырубке подлежат 33 дерева, а обрезке — 30. При этом о компенсационной высадке новых насаждений ничего не сказано.

Напомним, что этой весной в Краснодаре вырубили молодые деревья на бульваре Ушакова и при реконструкции сквера имени Чепеги на ЮМР. Также продолжается массовая вырубка насаждений на Всесвятском кладбище. Помимо этого, летом на улице Авиагородок собирались срубить 80-летние вязы.

Как писали Юга.ру, Сочи и Новороссийск вошли в топ-10 самых зеленых городов России.

