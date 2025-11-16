Будда, Атлант или богиня Земли? В парке «Краснодар» устанавливают новый арт-объект
В «Парке облаков» монтируют огромную скульптуру. Пользователи в соцсетях пытаются угадать концепцию арт-объекта
15 ноября телеграм-канал «Парк Галицкого Краснодар» опубликовал кадры из «Парка облаков», где устанавливают новый арт-объект.
Рабочие еще не закончили монтаж, но на фото видны части конструкции, отдельно лежащие или стоящие друг от друга: человеческие ноги, сложенные в позу «лотоса», руки, части земного шара.
Пользователи в соцсетях стали обсуждать концепцию скульптуры. Некоторые заявили, что это может быть Будда, другие предположили, что Атлант. Большего всего пользователи склоняются к тому, что это — богиня Земли Гея.
«Аллегория рождения Земли», — отметил один из комментаторов.
Некоторые не стали размышлять на тему идеи скульптуры и назвали ее «очередным чудом от Сергея Николаевича [Галицкого]».
Также в соцсетях предположили, что автором объекта может быть итальянский художник Лоренцо Куинн. В числе его известных работ скульптура «Поддержка», представляющая собой две огромные руки, поддерживающие здание отеля, «Руки Бога» в виде сгорбленного человека, сидящего на ладони, «Мать-природа» в виде женщины, которая вращает земной шар вокруг себя.
