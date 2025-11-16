Будда, Атлант или богиня Земли? В парке «Краснодар» устанавливают новый арт-объект

Краснодарский край

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»

В «Парке облаков» монтируют огромную скульптуру. Пользователи в соцсетях пытаются угадать концепцию арт-объекта

15 ноября телеграм-канал «Парк Галицкого Краснодар» опубликовал кадры из «Парка облаков», где устанавливают новый арт-объект.

Рабочие еще не закончили монтаж, но на фото видны части конструкции, отдельно лежащие или стоящие друг от друга: человеческие ноги, сложенные в позу «лотоса», руки, части земного шара. 

Пользователи в соцсетях стали обсуждать концепцию скульптуры. Некоторые заявили, что это может быть Будда, другие предположили, что Атлант. Большего всего пользователи склоняются к тому, что это — богиня Земли Гея. 

«Аллегория рождения Земли», — отметил один из комментаторов. 

Некоторые не стали размышлять на тему идеи скульптуры и назвали ее «очередным чудом от Сергея Николаевича [Галицкого]».

Французский сад эмоций на Кубани:

Также в соцсетях предположили, что автором объекта может быть итальянский художник Лоренцо Куинн. В числе его известных работ скульптура «Поддержка», представляющая собой две огромные руки, поддерживающие здание отеля, «Руки Бога» в виде сгорбленного человека, сидящего на ладони, «Мать-природа» в виде женщины, которая вращает земной шар вокруг себя. 

Как писали Юга.ру, 3 ноября в краснодарском «Парке облаков» открылось первое кафе.

