Будда, Атлант или богиня Земли? В парке «Краснодар» устанавливают новый арт-объект

Рабочие еще не закончили монтаж, но на фото видны части конструкции, отдельно лежащие или стоящие друг от друга: человеческие ноги, сложенные в позу «лотоса», руки, части земного шара.

Пользователи в соцсетях стали обсуждать концепцию скульптуры. Некоторые заявили, что это может быть Будда, другие предположили, что Атлант. Большего всего пользователи склоняются к тому, что это — богиня Земли Гея.

«Аллегория рождения Земли», — отметил один из комментаторов.

Некоторые не стали размышлять на тему идеи скульптуры и назвали ее «очередным чудом от Сергея Николаевича [Галицкого]».