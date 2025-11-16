В Новороссийске пройдут учения по отражению беспилотников. Запрещено плавание на судах, сап-досках и гидроциклах

  • Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске © Фото Марины Солошко, Юга.ру
17 ноября в порту Новороссийска пройдут учения со стрельбой

Пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что 17 ноября с 9:00 до 11:00 в акватории морского порта пройдут учения по отражению беспилотников. В ходе их проведения запланирована стрельба из артиллерийской установки с молов военной гавани.

В связи с этим, власти запретили плавание любых судов, в том числе прогулочных и спортивных. 

Запрещен выход в море на надувных плавательных средствах, гидроциклах, сап-досках, виндсерфах, а также все виды плавательных работ и водолазные спуски.

Как писали Юга.ру, 10 ноября Новороссийск и Туапсинский район подверглись ночной атаке. Жителей напугали вспышки в небе и грохот.

