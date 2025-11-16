В Новороссийске пройдут учения по отражению беспилотников. Запрещено плавание на судах, сап-досках и гидроциклах

Пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что 17 ноября с 9:00 до 11:00 в акватории морского порта пройдут учения по отражению беспилотников. В ходе их проведения запланирована стрельба из артиллерийской установки с молов военной гавани.

В связи с этим, власти запретили плавание любых судов, в том числе прогулочных и спортивных.