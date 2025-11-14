Эколог раскритиковал греческую традицию с битьем посуды в ресторанах Кубани. Почему это плохое развлечение?

Российский эколог объяснил, почему гостям не стоит бить тарелки и разбрасывать салфетки в ресторанах

13 ноября эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что в греческих ресторанах Краснодарского края гости массово бьют посуду и раскидывают салфетки. Специалист раскритиковал такое развлечение и объяснил, почему не стоит так делать. По данным Каваносяна, керамическая посуда, в том числе фарфор, разлагаются около тысячи лет . На это влияет температура, влажность, наличие микроорганизмов и другие условия окружающей среды. Также фарфор не подлежит переработке, то есть отправляется на мусорный полигон.

Как отметил эколог, бумажные салфетки перерабатываются и разлагаются быстрее. Однако для изготовления одной пачки необходимо около 200 граммов древесины — 40 карандашей по 5 граммов.

«Но самое главное — зачем раскидывать салфетки и бить посуду, если можно этого не делать?», — заключил эксперт.