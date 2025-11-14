Эколог раскритиковал греческую традицию с битьем посуды в ресторанах Кубани. Почему это плохое развлечение?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/6517?single
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/6517?single

Российский эколог объяснил, почему гостям не стоит бить тарелки и разбрасывать салфетки в ресторанах

13 ноября эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что в греческих ресторанах Краснодарского края гости массово бьют посуду и раскидывают салфетки. Специалист раскритиковал такое развлечение и объяснил, почему не стоит так делать. 

По данным Каваносяна, керамическая посуда, в том числе фарфор, разлагаются около тысячи лет. На это влияет температура, влажность, наличие микроорганизмов и другие условия окружающей среды. Также фарфор не подлежит переработке, то есть отправляется на мусорный полигон. 

Читайте также:

Как отметил эколог, бумажные салфетки перерабатываются и разлагаются быстрее. Однако для изготовления одной пачки необходимо около 200 граммов древесины — 40 карандашей по 5 граммов.

«Но самое главное — зачем раскидывать салфетки и бить посуду, если можно этого не делать?», — заключил эксперт.

Как писали Юга.ру, на пляже Геленджика установили шезлонги из переработанного мусора.

Греция Краснодар Рестораны Традиции Экология

Новости

Эколог раскритиковал греческую традицию с битьем посуды в ресторанах Кубани. Почему это плохое развлечение?
В Сочи ищут кандидата на место Бабы Яги с зарплатой 250 тыс. рублей
В Краснодарском крае выходные будут туманными, но теплыми
«Тепловая аномалия» и температурные рекорды за последние 30 лет. Синоптики рассказали, какой будет зима на юге России
Для строительства курорта в Лагонаки вырубят почти 10 тыс. деревьев. Ранее власти Адыгеи обещали максимально сохранить природные места
На центральных улицах Краснодара запретят ночную езду на мотоциклах

Лента новостей

«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Вчера, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников
В сети пишут, что в магазинах продается загрязненная мазутом рыба
Сегодня, 11:17
В сети пишут, что в магазинах продается загрязненная мазутом рыба
Оперштаб Кубани назвал это фейком
«До конца СВО»
Сегодня, 10:40
«До конца СВО»
Отключат ли в Краснодарском крае мобильный интернет полностью?

Реклама на сайте