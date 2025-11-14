В Сочи ищут кандидата на место Бабы Яги с зарплатой 250 тыс. рублей

В «Сочи Парк» требуется исполняющая обязанности Бабы Яги. Нужно участвовать в планерках, знать сказки и древнерусский язык

13 ноября на сайте сервиса по поиску работы HH.ru появилась вакансия исполняющей обязанности Бабы Яги в «Сочи Парке». Работодатель предлагает официальное трудоустройство, сменный график 2/2 и конкурентную зарплату — 250 тыс. рублей.

Помимо этого соискательница может рассчитывать на жилье (избу), бонусы в день «Ивана Купала», «Красная горка» и масленичную неделю, чай, печенье, лягушек и лесные травы без ограничений.

В обязанности сказочного персонажа входит:

участвовать в еженедельных планерках (можно быть «всегда против»);

открыто выражать несогласие и критику на любые инициативы коллег и руководства;

отвечать на «Вы настоящая?» от 50 раз в день;

следить за чистотой в избушке и ступе;

вести телеграм-канал;

фотографироваться с посетителями и участвовать в тематических шоу.

Помимо этого Баба Яга обязана следить за подчиненными — не допускать выгорания у Змея Горыныча, напоминать Кощею о хрупкости его яйца, советовать Кикиморе мыть голову и не приходить на смену «в чем попало».