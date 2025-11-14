В Сочи ищут кандидата на место Бабы Яги с зарплатой 250 тыс. рублей
В «Сочи Парк» требуется исполняющая обязанности Бабы Яги. Нужно участвовать в планерках, знать сказки и древнерусский язык
13 ноября на сайте сервиса по поиску работы HH.ru появилась вакансия исполняющей обязанности Бабы Яги в «Сочи Парке». Работодатель предлагает официальное трудоустройство, сменный график 2/2 и конкурентную зарплату — 250 тыс. рублей.
Помимо этого соискательница может рассчитывать на жилье (избу), бонусы в день «Ивана Купала», «Красная горка» и масленичную неделю, чай, печенье, лягушек и лесные травы без ограничений.
В обязанности сказочного персонажа входит:
- участвовать в еженедельных планерках (можно быть «всегда против»);
- открыто выражать несогласие и критику на любые инициативы коллег и руководства;
- отвечать на «Вы настоящая?» от 50 раз в день;
- следить за чистотой в избушке и ступе;
- вести телеграм-канал;
- фотографироваться с посетителями и участвовать в тематических шоу.
Помимо этого Баба Яга обязана следить за подчиненными — не допускать выгорания у Змея Горыныча, напоминать Кощею о хрупкости его яйца, советовать Кикиморе мыть голову и не приходить на смену «в чем попало».
Зооняня, визуализатор и утюжильщик:
Та, кто хочет стать начальницей Кощея и Кикиморы, должна обладать высоким знанием древнерусского языка и современного русского языка на уровне С2, уметь ворчать и бубнить, пользоваться самоваром и метлой, знать сказки и иметь опыт работы в регистратуре или комендатуре общежития.
Для того, чтобы откликнуться на вакансию, соискательница должна начать сопроводительное письмо с фразы «Земля, прощай! В добрый путь» и прикрепить видеовизитку, в которой рассказать о своих преимуществах как Бабы Яги.
Как писали Юга.ру, в 2024 году в Сочи открыли вакансию кота-вахтовика с зарплатой 50 тысяч рублей.