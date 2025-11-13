С начала 2025 года жители Краснодарского края отдали мошенникам более 5,5 млрд рублей

В 2025 году 13,5 тыс. жителей Кубани отдали мошенникам 5,5 млрд рублей. Аферисты запугивали жертв тюрьмой или предлагали быстрый заработок

13 ноября пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что за 2025 год жители региона отдали мошенникам более 5,5 млрд рублей. Всего под влияние аферистов попали 13,5 тысяч человек.

Начальник Управления по борьбе с киберпреступностью краевого Главка полиции Сергей Решетняков отметил, что все жертвы знали о существовании мошенников, но все равно попались на «их уловки». По его словам, преступники использовали разные схемы — запугивали тюрьмой, предлагали быстрый заработок.