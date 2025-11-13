Казачий хор и группа «Блестящие» выступят на матче Россия — Чили в Сочи. Сколько стоят билеты?

РФС представил развлекательную программу на матч Россия — Чили

13 ноября пресс-служба Российского футбольного союза рассказала Юга.ру о развлекательной программе перед матчем между отечественной сборной и национальной командой Чили. Зрителей ждут конкурсы, розыгрыши и другие активности.

У фанатов будет возможность сделать фотографии и получить автографы у известных российских футболистов — бывших игроков сборной России Романа Павлюченко, Егора Титова, Дмитрия Аленичева и Маринато Гилерме.

В Сочи пройдет матч между сборной России и Чили:

Кульминацией праздника станут выступления популярных музыкальных коллективов. На сцену выйдут группы «Блестящие», «Чили» и «Казаки делают хиты» и исполнят свои главные композиции.

Экс-участник «Дискотеки Аварии» Николай Тимофеев перед стартовым свистком споет государственный гимн России. Начало развлекательной программы в 16:00.

Сам матч сборных стартует в 18:00. Российская команда впервые за семь лет сыграет на стадионе «Фишт» в Сочи. В последний раз она выступала там в 2018 году в рамках Лиги наций УЕФА, одержав победу над Турцией со счетом 2:0.

Билеты на матч осталисть только за 15 тыс. рублей. Для посещения игры не нужен fan ID (паспорт болельщика).

Как писали Юга.ру, 2 ноября перед матчем с «Краснодаром» хулиганы разбили окно в автобусе с футболистами «Спартака».

