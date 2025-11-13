Казачий хор и группа «Блестящие» выступят на матче Россия — Чили в Сочи. Сколько стоят билеты?

13 ноября пресс-служба Российского футбольного союза рассказала Юга.ру о развлекательной программе перед матчем между отечественной сборной и национальной командой Чили. Зрителей ждут конкурсы, розыгрыши и другие активности.

У фанатов будет возможность сделать фотографии и получить автографы у известных российских футболистов — бывших игроков сборной России Романа Павлюченко, Егора Титова, Дмитрия Аленичева и Маринато Гилерме.