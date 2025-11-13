ЦБ признает подозрительными крупные переводы самому себе через СБП
Центробанк России усилит защиту от мошенников, отслеживая цепочки переводов
12 ноября «РИА Новости» сообщили, что Центральный банк России планирует расширить перечень признаков мошеннических операций, включив в них крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
По его словам, такая мера станет ответом на новую схему обмана, когда злоумышленники убеждают граждан перевести свои же сбережения со счетов в разных банках на один основной. Это делается для того, чтобы упростить хищение средств.
Банки будут обращать внимание на такую операцию, если в тот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому не отправлял средства последние полгода.
Уваров отметил, что с момента последнего расширения списка признаков мошенничества прошло больше года. За это время преступники разработали новые методы. Решение дополнить существующие критерии новыми приметами призвано повысить защиту средств граждан.
Официальный приказ с обновленным списком Банк России опубликует в ближайшее время.
Перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
- переводы на счета, по которым раньше совершались мошеннические операции;
- информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
- данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции;
- отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
- нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
- попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками.
Как писали Юга.ру, в начале октября в Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Жителям звонят под видом работников военкоматов.