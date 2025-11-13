ЦБ признает подозрительными крупные переводы самому себе через СБП

12 ноября «РИА Новости» сообщили, что Центральный банк России планирует расширить перечень признаков мошеннических операций, включив в них крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По его словам, такая мера станет ответом на новую схему обмана, когда злоумышленники убеждают граждан перевести свои же сбережения со счетов в разных банках на один основной. Это делается для того, чтобы упростить хищение средств.