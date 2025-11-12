В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы. Больницу проверит Минздрав

12 ноября телеграм-канал Kub Mash сообщил , что в станице Северской врачи не заметили два перелома у 14-летней школьницы, пострадавший после ДТП, и выписали ее через два дня. Мама девочки рассказала СМИ, что водитель «Газели» сбил ее дочь на пешеходном переходе. В полиции он заявил, что его ослепило солнце.

Школьницу увезли в центральную районную больницу, но там обнаружили только сотрясение и ушибы. Родственники забрали девочку на коляске, так как ходить она не могла, и обратились в частную клинику. Там выявили перелом большеберцовой кости и правой ключицы со смещением — в районной больнице сделали рентген только левой.



На звонок Kub Mash главврач заявил, что пациентку никто не выгонял, а ее диагноз — медицинская тайна.



Сейчас вместе с медицинским юристом семья добивается возбуждения уголовного дела, так как из-за легких травм, которые указаны в выписке районной больницы, водитель получил административное наказание.



На публикацию отреагировал Минздрав Кубани. В ведомстве сообщили, что проводят проверку о ненадлежащем оказании помощи ребенку в больнице Северского района. Ситуацию взял на контроль глава регионального Минздрава.



