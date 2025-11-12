В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы. Больницу проверит Минздрав

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Северском районе Кубани проверят действия врачей, которые выписали ребенка с двумя переломами

12 ноября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что в станице Северской врачи не заметили два перелома у 14-летней школьницы, пострадавший после ДТП, и выписали ее через два дня.

Мама девочки рассказала СМИ, что водитель «Газели» сбил ее дочь на пешеходном переходе. В полиции он заявил, что его ослепило солнце. 

В Ростовской области ребенку-инвалиду полгода не выдают необходимое лекарство:

Школьницу увезли в центральную районную больницу, но там обнаружили только сотрясение и ушибы. Родственники забрали девочку на коляске, так как ходить она не могла, и обратились в частную клинику. Там выявили перелом большеберцовой кости и правой ключицы со смещением — в районной больнице сделали рентген только левой. 

На звонок Kub Mash главврач заявил, что пациентку никто не выгонял, а ее диагноз — медицинская тайна.

Сейчас вместе с медицинским юристом семья добивается возбуждения уголовного дела, так как из-за легких травм, которые указаны в выписке районной больницы, водитель получил административное наказание.

На публикацию отреагировал Минздрав Кубани. В ведомстве сообщили, что проводят проверку о ненадлежащем оказании помощи ребенку в больнице Северского района. Ситуацию взял на контроль глава регионального Минздрава.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае родители младенцев столкнулись с нехваткой прививки от ротавируса.

Дети Дороги ДТП Здравоохранение Медицина общество Происшествия Северский район

