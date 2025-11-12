От учебы – к карьере в горах. Ведущие вузы России выбирают Красную Поляну для стажировок

Реклама НАО "Красная Поляна" ИНН: 2320102816 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieXT
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Курорт Красная Поляна наращивает кадровый резерв. Поток студентов-практикантов вырос на 15%

Курорт Красная Поляна укрепляет свои позиции как ключевая образовательная площадка для подготовки кадров в сфере туризма. В 2025 году на 15% увеличилось число студентов из российских вузов, которые проходят на его базе практику и стажировки.

Ежегодно более 600 будущих специалистов осваивают профессии, без которых невозможно функционирование современной туристической инфраструктуры.

География партнерств курорта впечатляет: КубГУ, Южный федеральный университет, КубГТУ, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Помимо этого, сотрудничество активно развивается с вузами Красноярска, Екатеринбурга, Владимира и ведущими учебными заведениями Сочи. Курорт Красная Поляна планирует развивать список партнеров.

Особый статус в текущем сезоне имеют стажеры из МГИМО, обучающиеся по престижной программе «Туризм и индустрия гостеприимства». Они погружены в работу ключевых департаментов — от маркетинга и продаж до других структур, отвечающих за операционную деятельность комплекса.

Читайте также:

Студенты получают уникальный шанс изнутри изучить все тонкости управления крупным горным курортом. Их обучение совпадает с одним из самых ответственных периодов — подготовкой к зимнему высокому сезону. Помимо этого, для практикантов организуют специальные стратегические сессии, где они могут предложить свои идеи по дальнейшему развитию территории.

«Производственная практика для студентов направления «Туризм» факультета финансовой экономики МГИМО играет ключевую роль в формировании профессиональных компетенций и успешной карьеры в индустрии гостеприимства. Практика позволяет закрепить теоретические знания на реальных объектах туристского бизнеса, развить навыки коммуникаций, принятия решений и работы в команде, а также освоить современные технологии и методы работы в сфере туризма. Особенно важным аспектом является акцент на экономику впечатлений — создание уникального эмоционального опыта для туристов, который становится главным конкурентным преимуществом на рынке. Студенты, проходя практику, учатся не только предоставлять традиционные услуги, но и создавать яркие, запоминающиеся впечатления, используя современные экономические и управленческие инструменты. Такой подход позволяет выпускникам Финэка МГИМО быть востребованными специалистами, готовыми эффективно работать в динамично развивающейся индустрии туризма и гостеприимства», — рассказал декан факультета финансовой экономики Игбал Гулиев.

Таким образом, курорт не только решает текущие кадровые вопросы, но и целенаправленно инвестирует в свое будущее, выращивая лояльных и хорошо подготовленных специалистов. Уникальный формат стажировок позволяет студентам проявить себя в реальном бизнесе, что создает для них прямую дорогу к трудоустройству в одной из ведущих туристических компаний страны.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Как писали Юга.ру, Курорт Красная Поляна представил новогоднюю программу.

Вузы Красная Поляна Курорты и туризм Сочи Студенты

Новости

«Послушайте!» В Краснодаре будут читать стихи Владимира Маяковского и говорить о поэте
За год в Туапсинском районе Кубани от ВИЧ умерли девять человек. А что в других регионах?
Жительница Краснодарского края пожаловалась на дефицит тест-полосок для диабетиков
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы. Больницу проверит Минздрав
В Краснодарском крае установили новые значения прожиточного минимума
Из Краснодара появились авиарейсы в Тель-Авив. Сколько стоит улететь в столицу Израиля?

Лента новостей

Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Сегодня, 11:42
Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Краснодарка поделилась впечатлениями и стоимостью путешествия в самую южную точку Африки
«Негативно скажется на курортной привлекательности»
Вчера, 14:22
«Негативно скажется на курортной привлекательности»
Кондратьев объяснил, почему в Сочи не приняли паром из Турции
Три дня непогоды
Вчера, 17:46
Три дня непогоды
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Реклама на сайте