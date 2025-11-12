От учебы – к карьере в горах. Ведущие вузы России выбирают Красную Поляну для стажировок

Курорт Красная Поляна укрепляет свои позиции как ключевая образовательная площадка для подготовки кадров в сфере туризма. В 2025 году на 15% увеличилось число студентов из российских вузов, которые проходят на его базе практику и стажировки.

Ежегодно более 600 будущих специалистов осваивают профессии, без которых невозможно функционирование современной туристической инфраструктуры.

География партнерств курорта впечатляет: КубГУ, Южный федеральный университет, КубГТУ, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Помимо этого, сотрудничество активно развивается с вузами Красноярска, Екатеринбурга, Владимира и ведущими учебными заведениями Сочи. Курорт Красная Поляна планирует развивать список партнеров.

Особый статус в текущем сезоне имеют стажеры из МГИМО, обучающиеся по престижной программе «Туризм и индустрия гостеприимства». Они погружены в работу ключевых департаментов — от маркетинга и продаж до других структур, отвечающих за операционную деятельность комплекса.