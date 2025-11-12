От учебы – к карьере в горах. Ведущие вузы России выбирают Красную Поляну для стажировок
Курорт Красная Поляна наращивает кадровый резерв. Поток студентов-практикантов вырос на 15%
Курорт Красная Поляна укрепляет свои позиции как ключевая образовательная площадка для подготовки кадров в сфере туризма. В 2025 году на 15% увеличилось число студентов из российских вузов, которые проходят на его базе практику и стажировки.
Ежегодно более 600 будущих специалистов осваивают профессии, без которых невозможно функционирование современной туристической инфраструктуры.
География партнерств курорта впечатляет: КубГУ, Южный федеральный университет, КубГТУ, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Помимо этого, сотрудничество активно развивается с вузами Красноярска, Екатеринбурга, Владимира и ведущими учебными заведениями Сочи. Курорт Красная Поляна планирует развивать список партнеров.
Особый статус в текущем сезоне имеют стажеры из МГИМО, обучающиеся по престижной программе «Туризм и индустрия гостеприимства». Они погружены в работу ключевых департаментов — от маркетинга и продаж до других структур, отвечающих за операционную деятельность комплекса.
Студенты получают уникальный шанс изнутри изучить все тонкости управления крупным горным курортом. Их обучение совпадает с одним из самых ответственных периодов — подготовкой к зимнему высокому сезону. Помимо этого, для практикантов организуют специальные стратегические сессии, где они могут предложить свои идеи по дальнейшему развитию территории.
«Производственная практика для студентов направления «Туризм» факультета финансовой экономики МГИМО играет ключевую роль в формировании профессиональных компетенций и успешной карьеры в индустрии гостеприимства. Практика позволяет закрепить теоретические знания на реальных объектах туристского бизнеса, развить навыки коммуникаций, принятия решений и работы в команде, а также освоить современные технологии и методы работы в сфере туризма. Особенно важным аспектом является акцент на экономику впечатлений — создание уникального эмоционального опыта для туристов, который становится главным конкурентным преимуществом на рынке. Студенты, проходя практику, учатся не только предоставлять традиционные услуги, но и создавать яркие, запоминающиеся впечатления, используя современные экономические и управленческие инструменты. Такой подход позволяет выпускникам Финэка МГИМО быть востребованными специалистами, готовыми эффективно работать в динамично развивающейся индустрии туризма и гостеприимства», — рассказал декан факультета финансовой экономики Игбал Гулиев.
Таким образом, курорт не только решает текущие кадровые вопросы, но и целенаправленно инвестирует в свое будущее, выращивая лояльных и хорошо подготовленных специалистов. Уникальный формат стажировок позволяет студентам проявить себя в реальном бизнесе, что создает для них прямую дорогу к трудоустройству в одной из ведущих туристических компаний страны.
