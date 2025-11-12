В Новороссийске прорвало водопровод. Вода бьет фонтаном высотой с пятиэтажный дом, затопило улицы
В Новороссийске произошла авария на магистральном водоводе. Жители снова остались без воды
12 ноября телеграм-канал «Раньше всех Новороссийск» опубликовал фото и видео, сделанные на улице Пограничной. Как сообщили местные жители, произошла авария на магистральном водоводе.
Инцидент привел к образованию фонтана высотой с пятиэтажный дом. Прилегающие улицы оказались подтоплены.
Автомобильное движение по улице Пограничной закрыто. По Судостальской, Сакко и Ванцетти сложно проехать.
Администрация Новороссийска рассказала о причинах коммунальной аварии. На место выехал мэр Андрей Кравченко. Аварийно-диспетчерская служба и РЭУ водоснабжения приступили к ликвидации последствий.
В МЦУ Новороссийска сообщили, что аварийные работы продлятся ориентировочно до 20:00. Подавать воду населению 13 ноября будут с 06:00 до 09:00.
Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей.
Как писали Юга.ру, в начале сентября власти Новороссийка заявляли, что проблемы с водой происходят из-за атак беспилотников и сбоев сотовой связи.