В Новороссийске прорвало водопровод. Вода бьет фонтаном высотой с пятиэтажный дом, затопило улицы

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Раньше всех Новороссийск»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Раньше всех Новороссийск»

В Новороссийске произошла авария на магистральном водоводе. Жители снова остались без воды

12 ноября телеграм-канал «Раньше всех Новороссийск» опубликовал фото и видео, сделанные на улице Пограничной. Как сообщили местные жители, произошла авария на магистральном водоводе. Инцидент привел к образованию фонтана высотой с пятиэтажный дом. Прилегающие улицы оказались подтоплены.

Автомобильное движение по улице Пограничной закрыто. По Судостальской, Сакко и Ванцетти сложно проехать. Администрация Новороссийска рассказала о причинах коммунальной аварии. На место выехал мэр Андрей Кравченко. Аварийно-диспетчерская служба и РЭУ водоснабжения приступили к ликвидации последствий.

В МЦУ Новороссийска сообщили, что аварийные работы продлятся ориентировочно до 20:00. Подавать воду населению 13 ноября будут с 06:00 до 09:00. Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей.