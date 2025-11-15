«От авангарда к ар-деко». В Сочи состоится цикл лекций об архитектуре курорта

В Сочи пройдут 12 лекций об архитектуре города, стилях постройки и значимых именах (16+)

Культурное пространство «Городская Гостиная Сочи» анонсировало курс лекций «От авангарда к ар-деко в архитектуре Сочи». Всего будет 12 лекций, которые пройдут с 17 ноября по 12 декабря.

Все встречи пройдут в 18:30 на улице Красноармейской, 9Б. Стоимость посещения одной лекции — 300 рублей, стоимость полного цикла — 2800 рублей. При посещении всех лекций, гости получат сертификат о прохождении курса. Также слушатели могут приобрести презентации к лекциям, стоимость одной — 1000 рублей.

«Городская гостиная Сочи» — пространство, где реализуются проекты в формате «горожане для горожан» — творцы города устраивают мероприятия для жителей. Там проходят лекции, мастер-классы, встречи-знакомства и другие события.