«От авангарда к ар-деко». В Сочи состоится цикл лекций об архитектуре курорта
В Сочи пройдут 12 лекций об архитектуре города, стилях постройки и значимых именах (16+)
Культурное пространство «Городская Гостиная Сочи» анонсировало курс лекций «От авангарда к ар-деко в архитектуре Сочи». Всего будет 12 лекций, которые пройдут с 17 ноября по 12 декабря.
Слушатели узнают:
- как менялся город при реализации первого генплана курорта;
- в каких стилях велась застройка;
- какие архитекторы творили в Сочи в то время;
- о последнем развитии архитектуры курорта с 1920-х до 1950-х годов.
Мероприятия проведут сочинские архитекторы Наталья Захарова и Светлана Гвоздева. Расписание лекций:
- 17 ноября — «Первый генплан Сочи: здесь будет город-сад»;
- 19 ноября — «Советский Авангард. Морфология конструктивизма»;
- 21 ноября — «Сочинский авангард»;
- 24 ноября — «Мирон Мержанов: дважды запрещенный архитектор Сталина»;
- 26 ноября — «Три архитектурные жизни Алексея Щусева»;
- 28 ноября — «Эволюция ордера»;
- 1 декабря — «Архитектурная история Мацесты»;
- 3 декабря — «Иван Сергеевич Кузнецов: индивидуальное прочтение классики»;
- 5 декабря — «Ар-деко в архитектуре Сочи»;
- 8 декабря — «Архитектура железнодорожных вокзалов Сочи»;
- 10 декабря — «Архитектура морских вокзалов Сочи»;
- 12 декабря — «Планы реконструкции центра Сочи и жилые «сталинки».
Все встречи пройдут в 18:30 на улице Красноармейской, 9Б. Стоимость посещения одной лекции — 300 рублей, стоимость полного цикла — 2800 рублей. При посещении всех лекций, гости получат сертификат о прохождении курса. Также слушатели могут приобрести презентации к лекциям, стоимость одной — 1000 рублей.
«Городская гостиная Сочи» — пространство, где реализуются проекты в формате «горожане для горожан» — творцы города устраивают мероприятия для жителей. Там проходят лекции, мастер-классы, встречи-знакомства и другие события.
