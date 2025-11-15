«От авангарда к ар-деко». В Сочи состоится цикл лекций об архитектуре курорта

Краснодарский край

  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
В Сочи пройдут 12 лекций об архитектуре города, стилях постройки и значимых именах (16+)

Культурное пространство «Городская Гостиная Сочи» анонсировало курс лекций «От авангарда к ар-деко в архитектуре Сочи». Всего будет 12 лекций, которые пройдут с 17 ноября по 12 декабря.

Слушатели узнают:

  • как менялся город при реализации первого генплана курорта;
  • в каких стилях велась застройка;
  • какие архитекторы творили в Сочи в то время;
  • о последнем развитии архитектуры курорта с 1920-х до 1950-х годов.

Мероприятия проведут сочинские архитекторы Наталья Захарова и Светлана Гвоздева. Расписание лекций:

  • 17 ноября — «Первый генплан Сочи: здесь будет город-сад»;
  • 19 ноября — «Советский Авангард. Морфология конструктивизма»; 
  • 21 ноября — «Сочинский авангард»;
  • 24 ноября — «Мирон Мержанов: дважды запрещенный архитектор Сталина»;
  • 26 ноября — «Три архитектурные жизни Алексея Щусева»; 
  • 28 ноября — «Эволюция ордера»;
  • 1 декабря — «Архитектурная история Мацесты»;
  • 3 декабря — «Иван Сергеевич Кузнецов: индивидуальное прочтение классики»;
  • 5 декабря — «Ар-деко в архитектуре Сочи»;
  • 8 декабря — «Архитектура железнодорожных вокзалов Сочи»;
  • 10 декабря — «Архитектура морских вокзалов Сочи»;
  • 12 декабря — «Планы реконструкции центра Сочи и жилые «сталинки».

Все встречи пройдут в 18:30 на улице Красноармейской, 9Б. Стоимость посещения одной лекции — 300 рублей, стоимость полного цикла — 2800 рублей. При посещении всех лекций, гости получат сертификат о прохождении курса. Также слушатели могут приобрести презентации к лекциям, стоимость одной — 1000 рублей. 

«Городская гостиная Сочи» — пространство, где реализуются проекты в формате «горожане для горожан» — творцы города устраивают мероприятия для жителей. Там проходят лекции, мастер-классы, встречи-знакомства и другие события. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 15 февраля проходит выставка «Брейгель. Наследие».

