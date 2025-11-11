На «Роза Хутор» научат бороться со стрессом и предотвращать болезни

Краснодарский край

На курорте «Роза Хутор» пройдет конференция по превентивной медицине и антистресс-технологиям

С 12 по 15 ноября на курорте «Роза Хутор» состоится третья ежегодная конференция «Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс». Мероприятие станет площадкой для профессионалов санаторно-курортной сферы, которые соберутся в уникальном Life Balance отеле России — Rosa Springs 5* на высоте 1100 метров.

Участники конференции получат доступ к эксклюзивным знаниям о ключевых драйверах роста индустрии: превентивной медицине и технологиях управления стрессом. В программе выступления ведущих экспертов: врачей антивозрастной медицины, сомнологов, маркетологов и разработчиков инновационных гаджетов.

Организаторами мероприятия выступают отель Rosa Springs 5* и Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

«Главные приоритеты пятизвездочного отеля Rosa Springs — здоровье, гармония и эмоциональный баланс гостей. Конференция — наш способ делиться уникальными практиками и технологиями Life Balance с профессиональным сообществом», — рассказала генеральный менеджер Rosa Springs Елена Мосийчук.

Деловая программа будет посвящена современным маркетинговым стратегиям, передовым практикам превентивной медицины, антистресс-программам и разбору успешных кейсов.

Ключевые темы включают:

  • инновационные методы оценки биовозраста;
  • технологии для восстановления ментального и физического баланса;
  • персонализация клиентского опыта и повышение доходности бизнеса.

Для полного погружения в философию Life Balance запланирована насыщенная практическая программа: сессии медитации и йоги, цигун, арт-терапия, кулинарный мастер-класс от шеф-повара отеля, а также индивидуальная диагностика в рамках «Трекера здоровья».

Как писали Юга.ру, в сентябре в свет вышла очередная книга, изданная при поддержке курорта «Роза Хутор». Она рассказывает об истории Красной Поляны.

