На «Роза Хутор» научат бороться со стрессом и предотвращать болезни
На курорте «Роза Хутор» пройдет конференция по превентивной медицине и антистресс-технологиям
С 12 по 15 ноября на курорте «Роза Хутор» состоится третья ежегодная конференция «Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс». Мероприятие станет площадкой для профессионалов санаторно-курортной сферы, которые соберутся в уникальном Life Balance отеле России — Rosa Springs 5* на высоте 1100 метров.
Участники конференции получат доступ к эксклюзивным знаниям о ключевых драйверах роста индустрии: превентивной медицине и технологиях управления стрессом. В программе выступления ведущих экспертов: врачей антивозрастной медицины, сомнологов, маркетологов и разработчиков инновационных гаджетов.
Организаторами мероприятия выступают отель Rosa Springs 5* и Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
«Главные приоритеты пятизвездочного отеля Rosa Springs — здоровье, гармония и эмоциональный баланс гостей. Конференция — наш способ делиться уникальными практиками и технологиями Life Balance с профессиональным сообществом», — рассказала генеральный менеджер Rosa Springs Елена Мосийчук.
Деловая программа будет посвящена современным маркетинговым стратегиям, передовым практикам превентивной медицины, антистресс-программам и разбору успешных кейсов.
Ключевые темы включают:
- инновационные методы оценки биовозраста;
- технологии для восстановления ментального и физического баланса;
- персонализация клиентского опыта и повышение доходности бизнеса.
Для полного погружения в философию Life Balance запланирована насыщенная практическая программа: сессии медитации и йоги, цигун, арт-терапия, кулинарный мастер-класс от шеф-повара отеля, а также индивидуальная диагностика в рамках «Трекера здоровья».
