На «Роза Хутор» научат бороться со стрессом и предотвращать болезни

На курорте «Роза Хутор» пройдет конференция по превентивной медицине и антистресс-технологиям

С 12 по 15 ноября на курорте «Роза Хутор» состоится третья ежегодная конференция «Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс». Мероприятие станет площадкой для профессионалов санаторно-курортной сферы, которые соберутся в уникальном Life Balance отеле России — Rosa Springs 5* на высоте 1100 метров.

Участники конференции получат доступ к эксклюзивным знаниям о ключевых драйверах роста индустрии: превентивной медицине и технологиях управления стрессом. В программе выступления ведущих экспертов: врачей антивозрастной медицины, сомнологов, маркетологов и разработчиков инновационных гаджетов.

Организаторами мероприятия выступают отель Rosa Springs 5* и Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.