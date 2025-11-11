На Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года. Это может привести к сильнейшей магнитной буре

11 ноября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила, что на Солнце произошла самая крупная вспышка в 2025 году. Она достигла уровня X5.16.

По оценкам ученых, по потоку излучения событие в три-пять раз превышает все вспышки этого года, а по энергии — в 10-20 раз. Вспышка находится в зоне влияния на Землю.