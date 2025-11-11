На Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года. Это может привести к сильнейшей магнитной буре

Ученые зафиксировали самую мощную солнечную вспышку года

11 ноября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила, что на Солнце произошла самая крупная вспышка в 2025 году. Она достигла уровня X5.16.

По оценкам ученых, по потоку излучения событие в три-пять раз превышает все вспышки этого года, а по энергии — в 10-20 раз. Вспышка находится в зоне влияния на Землю.

«Первые визуальные кадры подтверждают взрыв исключительной силы — активная область вся залита излучением. Не видно даже деталей события. Можно различить, как взрыв запускает вторичные взрывы в соседних областях, находящихся от него на удалении в несколько сот тысяч километров, что требует огромной энергии», — объяснили ученые.

Специалисты отмечают, что из-за этой вспышки Землю может накрыть магнитная буря максимальной силы — уровня G5.

Солнечные вспышки и магнитные бури влияют на самочувствие. В зоне риска люди с гипертонией, болезнями сердца и сосудов, а также неврологическими или психическими расстройствами.

Как писали Юга.ру, ночью 6 ноября на Земле зарегистрировали магнитные бури планетарного масштаба.

