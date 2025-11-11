Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieXR
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко

Автокредитный портфель банка Уралсиб за 2025 год вырос на 43% и составил 77,3 млрд рублей

Объем автокредитования Уралсиба за январь-октябрь 2025 года увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 45,9 млрд рублей.

Читайте также:

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, а срок кредитования — 10 лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Все условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности, условия автокредитования и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в тройку лидеров рейтинга лучших займов наличными.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автомобили Банки Деньги Кредитование Уралсиб Финансы

Новости

В Краснодаре снова расклеили плакаты, заявляющие, что 3 млн рублей за контракт о военной службе платят только на Кубани. Но некоторых регионах платят еще больше
В Новороссийске откроют пешеходный турмаршрут по древнему городищу
На Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года. Это может привезти к сильнейшей магнитной буре
«Негативно скажется на курортной привлекательности». Кондратьев объяснил, почему в Сочи не приняли паром из Турции
В Краснодарском крае нет мобильного интернета. Жители жалуются на работу всех основных операторов связи
В Ростовской области ребенку-инвалиду полгода не выдают необходимое лекарство. Состояние мальчика ухудшается

Лента новостей

Цифровой суверенитет
Вчера, 10:36
Цифровой суверенитет
Роскомнадзор получит право на изоляцию Рунета с 2026 года
В Краснодарском крае нет мобильного интернета
Сегодня, 13:24
В Краснодарском крае нет мобильного интернета
Жители жалуются на работу всех основных операторов связи
Краснодарцы усомнились в необходимости строительства цирка за 4,2 млрд рублей
Вчера, 17:20
Краснодарцы усомнились в необходимости строительства цирка за 4,2 млрд рублей
Собрали комментарии

Реклама на сайте