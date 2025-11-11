Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Автокредитный портфель банка Уралсиб за 2025 год вырос на 43% и составил 77,3 млрд рублей

Объем автокредитования Уралсиба за январь-октябрь 2025 года увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 45,9 млрд рублей.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, а срок кредитования — 10 лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Все условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности, условия автокредитования и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.