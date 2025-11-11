В Ростовской области ребенку-инвалиду полгода не выдают необходимое лекарство. Состояние мальчика ухудшается

В Ростовской области женщина жалуется, что ее сын не получает жизненно важный препарат

10 ноября информационный центр Следственного комитета России сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав ребенка-инвалида в Ростовской области. 11-летний мальчик уже полгода не получает необходимое жизненно важное лекарство.

Мать ребенка обращалась в различные инстанции, однако это не принесло результатов. Кроме того, имеется судебное решение, которое обязывает обеспечить мальчика медикаментами.

Как пишет ТАСС, речь о препарата «Ценобамат», который назначают при эпилепсии и подобных заболеваниях. Из-за отсутствия медикамента состояние ребенка ухудшается. По данным СК региона, мальчик не получает лекарство, потому что подрядчик Минздрава нарушает сроки поставок.

Ответственным Бастрыкин назначил главу управления СК по Ростовской области Аслана Хуаду. Он должен начать расследование и доложить о результатах в Москву.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае родители младенцев столкнулись с нехваткой прививки от ротавируса. Препарата нет и в государственных, и в частных медучреждениях.

