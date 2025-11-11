Мазут и дизельный запах. Жители Ростовской области пожаловались на нефтяные пятна в реке Дон

Ситуацию с разливом нефтепродуктов в Семикаракорском затоне официальные ведомства пока не комментировали.



Эколог Алексей Лебедев рассказал RostovGazeta, как устаревшие суда загрязняют водоемы в Ростовской области. Он отметил, что судовладельцы безответственно относятся к водным ресурсам, поэтому утечка масла или топлива могла произойти из-за невнимательности после заправки.



«Эксплуатационно суда часто изношены, и у них бывают протечки. Пока судно ходит — на нем зарабатываются деньги, а ремонтировать его начинают только в крайнем случае. Это только видимая часть веществ. А тяжелые фракции запросто могли осесть на дно, и мы их не видим. Они могут лежать в одном месте, а пятно всплывает на поверхности через километр», — заявил эксперт.



По словам Алексея Лебедева, в населенных пунктах отсутствует постоянный контроль водозабора, поэтому эти вещества могли туда попасть. А подобные случаи ведут к ухудшению качества питьевой воды в регионе.