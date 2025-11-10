В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора. Узнали время и адреса

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 15 ноября акции раздельного сбора отходов. Они пройдут в трех микрорайонах Краснодара:

Организаторы создали чаты по каждому району. В них можно уточнить список принимаемого вторсырья и точное время проведения акций.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые будут помогать координаторам. Желающие могут написать в чаты своих районов.