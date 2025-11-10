В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора. Узнали время и адреса

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В разных микрорайонах Краснодара пройдут акции раздельного сбора отходов

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 15 ноября акции раздельного сбора отходов. Они пройдут в трех микрорайонах Краснодара:

  • в 10:00 в Фестивальном микрорайоне на улице Казбекской между домами 12 и 14;
  • в 10:30 в Юбилейном микрорайоне на улице Рождественской Набережной, 15;
  • в 12:00 в Знаменском микрорайоне возле ЖК «Родные просторы» и конечной остановки автобуса №150а.

В Краснодаре активисты очистили Покровские озера:

Организаторы создали чаты по каждому району. В них можно уточнить список принимаемого вторсырья и точное время проведения акций.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые будут помогать координаторам. Желающие могут написать в чаты своих районов.

Как писали Юга.ру, в ноябре Краснодарский край вошел в пятерку российских регионов по количеству секонд-хендов.

Город Краснодар Мусор Экология

Новости

Гений Северного Возрождения. В Краснодаре покажут репродукции работ Питера Брейгеля
Краснодарцы усомнились в необходимости строительства цирка за 4,2 млрд рублей. Собрали комментарии
Связь под контролем силовиков. Новый законопроект обяжет российских операторов блокировать услуги по требованию ФСБ
В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора. Узнали время и адреса
В Краснодарском крае капучино, латте и раф подорожали на 13-16%. Сколько в среднем стоят напитки?
В Ростовской области и других регионах призывают резервистов для защиты стратегических объектов

Лента новостей

Цифровой суверенитет
Сегодня, 10:36
Цифровой суверенитет
Роскомнадзор получит право на изоляцию Рунета с 2026 года
В Краснодарском крае в начале рабочей недели воздух прогреется до 22 °С
Сегодня, 08:29
В Краснодарском крае в начале рабочей недели воздух прогреется до 22 °С
Владелец судна заплатил 14 млн рублей за разлив нефти в Новороссийске
Вчера, 13:29
Владелец судна заплатил 14 млн рублей за разлив нефти в Новороссийске
Инцидент произошел летом

Реклама на сайте