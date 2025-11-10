В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора. Узнали время и адреса
В разных микрорайонах Краснодара пройдут акции раздельного сбора отходов
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 15 ноября акции раздельного сбора отходов. Они пройдут в трех микрорайонах Краснодара:
- в 10:00 в Фестивальном микрорайоне на улице Казбекской между домами 12 и 14;
- в 10:30 в Юбилейном микрорайоне на улице Рождественской Набережной, 15;
- в 12:00 в Знаменском микрорайоне возле ЖК «Родные просторы» и конечной остановки автобуса №150а.
В Краснодаре активисты очистили Покровские озера:
Организаторы создали чаты по каждому району. В них можно уточнить список принимаемого вторсырья и точное время проведения акций.
Также экоцентр ищет волонтеров, которые будут помогать координаторам. Желающие могут написать в чаты своих районов.
Как писали Юга.ру, в ноябре Краснодарский край вошел в пятерку российских регионов по количеству секонд-хендов.
Вчера, 13:29Владелец судна заплатил 14 млн рублей за разлив нефти в Новороссийске
Инцидент произошел летом