В Сочи пройдет матч между сборной России и Чили. Для болельщиков запустят дополнительные «Ласточки»

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Между Сочи и Имеретинским курортом будут курсировать восемь дополнительных электричек

6 ноября компания «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что 15, 18 и 19 ноября восстановит движение некоторых пригородных поездов от Сочи до Имеретинского курорта и обратно. 

Изменения связаны с проведением международных товарищеских футбольных матчей на стадионе «Фишт»:

  • 15 ноября в 18:00 — сборная России против сборной Чили;
  • 18 ноября в 20:00 — сборная Чили против сборной Перу. 

Билеты на игры можно приобрести на сайте «Кассир.ру». Стоимость — от 100 рублей.

15 ноября восстановят движение восьми «Ласточек». Первое отправление из Имеретинского курорта запланировано на 12:19, прибытие в Сочи — в 13:09. Последний поезд отправится из Сочи в 23:49 и прибудет на Имеретинский курорт в 00:34. 

18 ноября будут курсировать шесть пригородных поездов с интервалом в полтора-два часа. Первый рейс из Имеретинского курорта отправится в 13:50 и прибудет в Сочи в 14:43. Последний аналогичный рейс отправится в 23:29 и прибудет в 00:19. 

19 ноября будут ходить две «Ласточки» в ночное время — отправление в 00:22 и 00:36, прибытие — в 01:13 и 01:28. 

Все поезда будут курсировать с остановками в Адлере, Хосте и Мацесте. Подробное расписание пригородных поездов можно посмотреть по ссылке.

Как писали Юга.ру, в декабре и январе Краснодара запустят туристический поезд на родину Деда Мороза.

