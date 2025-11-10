В Сочи пройдет матч между сборной России и Чили. Для болельщиков запустят дополнительные «Ласточки»
Между Сочи и Имеретинским курортом будут курсировать восемь дополнительных электричек
6 ноября компания «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что 15, 18 и 19 ноября восстановит движение некоторых пригородных поездов от Сочи до Имеретинского курорта и обратно.
Изменения связаны с проведением международных товарищеских футбольных матчей на стадионе «Фишт»:
- 15 ноября в 18:00 — сборная России против сборной Чили;
- 18 ноября в 20:00 — сборная Чили против сборной Перу.
Билеты на игры можно приобрести на сайте «Кассир.ру». Стоимость — от 100 рублей.
15 ноября восстановят движение восьми «Ласточек». Первое отправление из Имеретинского курорта запланировано на 12:19, прибытие в Сочи — в 13:09. Последний поезд отправится из Сочи в 23:49 и прибудет на Имеретинский курорт в 00:34.
18 ноября будут курсировать шесть пригородных поездов с интервалом в полтора-два часа. Первый рейс из Имеретинского курорта отправится в 13:50 и прибудет в Сочи в 14:43. Последний аналогичный рейс отправится в 23:29 и прибудет в 00:19.
19 ноября будут ходить две «Ласточки» в ночное время — отправление в 00:22 и 00:36, прибытие — в 01:13 и 01:28.
Все поезда будут курсировать с остановками в Адлере, Хосте и Мацесте. Подробное расписание пригородных поездов можно посмотреть по ссылке.
