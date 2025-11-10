В Ростовской области и других регионах призывают резервистов для защиты стратегических объектов
В российских регионах формируют новые подразделения для охраны критической инфраструктуры
10 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что в России началась масштабная кампания по привлечению резервистов для защиты критически важных объектов. Соответствующая работа уже ведется как минимум в 20 субъектах.
Правовой основой для этого стал закон, подписанный президентом Владимиром Путиным 4 ноября. Документ позволяет использовать людской резерв не только в военное, но и в мирное время. На период службы, который не должен превышать шести месяцев в год, резервисты получают статус военнослужащего со всеми положенными социальными гарантиями, выплатами и сохранением среднего заработка по основному месту работы.
Конкретные задачи новых подразделений варьируются от региона к региону. В Татарстане и Башкирии резервистов готовят для защиты нефтяной инфраструктуры от атак беспилотников. В Нижегородской области отряды будут охранять объекты критической инфраструктуры.
В приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях новые подразделения создают в дополнение к уже существующим для пресечения деятельности диверсионно-разведывательных групп, помощи в эвакуации населения и поддержки режима контртеррористической операции.
К кандидатам есть ряд требований:
- возраст для солдат и сержантов — до 50 лет, для офицеров — до 60-65 лет;
- категория годности не ниже «В»;
- отсутствие судимости и минимум девять классов образования.
В случае гибели резервиста его семья получит пособие и льготы, аналогичные тем, что положены родным военнослужащих.
