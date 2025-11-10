В Ростовской области и других регионах призывают резервистов для защиты стратегических объектов

10 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что в России началась масштабная кампания по привлечению резервистов для защиты критически важных объектов. Соответствующая работа уже ведется как минимум в 20 субъектах.

Правовой основой для этого стал закон, подписанный президентом Владимиром Путиным 4 ноября. Документ позволяет использовать людской резерв не только в военное, но и в мирное время. На период службы, который не должен превышать шести месяцев в год, резервисты получают статус военнослужащего со всеми положенными социальными гарантиями, выплатами и сохранением среднего заработка по основному месту работы.