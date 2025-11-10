В Краснодарском крае в начале рабочей недели воздух прогреется до 22 °С

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 10-11 ноября. В регионе будет тепло, осадков не ожидается

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 10-11 ноября на Кубани будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер слабый.



Температура воздуха ночью — 5-10 °С, днем 10 ноября — 15-20 °С, а 11 ноября воздух прогреется до 22 °С. В горах ночью — 2-7 °С, днем — 7-12 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью — 9-14 °С, днем — 16-21 °С.



В Краснодаре в начале рабочей недели будет облачно. Температура воздуха ночью — 7-8 °С, днем 10 ноября — 17 °С, а 11 ноября — 19 °С.