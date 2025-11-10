В Краснодарском крае в начале рабочей недели воздух прогреется до 22 °С

Краснодарский край

Распечатать

  • Осень © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Осень © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 10-11 ноября. В регионе будет тепло, осадков не ожидается

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 10-11 ноября на Кубани будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер слабый.

Температура воздуха ночью — 5-10 °С, днем 10 ноября — 15-20 °С, а 11 ноября воздух прогреется до 22 °С. В горах ночью — 2-7 °С, днем — 7-12 °С. 

«На юге царит погода, которую принято называть непогодой»:

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью — 9-14 °С, днем — 16-21 °С.

В Краснодаре в начале рабочей недели будет облачно. Температура воздуха ночью — 7-8 °С, днем 10 ноября — 17 °С, а 11 ноября — 19 °С.

Как писали Юга.ру, 25 и 26 ноября в Краснодарском крае ожидаются магнитные бури, а 16, 24 и 27 ноября магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

В Краснодарском крае родители младенцев столкнулись с нехваткой прививки от ротавируса. Чем это грозит?
В краснодарском «Солнечном острове» появились четыре новых аттракциона. На некоторые выстроились очереди
Лайнер «Князь Владимир» хотят продать за 873 млн рублей. Это на 29 млн больше прошлой стоимости
Безэкипажные катера атаковали Туапсе и Новороссийск. В здании выбило окна, повреждены гаражи и лодочный ангар
Цифровой суверенитет. Роскомнадзор получит право на изоляцию Рунета с 2026 года
В Краснодарском крае в начале рабочей недели воздух прогреется до 22 °С

Лента новостей

Цифровой суверенитет
Сегодня, 10:36
Цифровой суверенитет
Роскомнадзор получит право на изоляцию Рунета с 2026 года
В Краснодарском крае в начале рабочей недели воздух прогреется до 22 °С
Сегодня, 08:29
В Краснодарском крае в начале рабочей недели воздух прогреется до 22 °С
Владелец судна заплатил 14 млн рублей за разлив нефти в Новороссийске
Вчера, 13:29
Владелец судна заплатил 14 млн рублей за разлив нефти в Новороссийске
Инцидент произошел летом

Реклама на сайте