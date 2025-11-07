Кредит Уралсиба вошел в тройку лидеров рейтинга лучших займов наличными

Кредит банка Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших займов наличными в октябре

Исследование представил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей на 1 сентября 2025 года.

При составлении рейтинга аналитики учли:

  • ставки и их диапазон;
  • срок кредитования;
  • максимальную сумму кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • наличие опции для снижения ставки, включая платную;
  • требования к страхованию;
  • льготы для различных категорий клиентов;
  • возможность дистанционного оформления и погашения кредита;
  • возврат процентов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 3 месяца.

