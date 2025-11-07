Кредит Уралсиба вошел в тройку лидеров рейтинга лучших займов наличными

Кредит банка Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших займов наличными в октябре

Исследование представил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей на 1 сентября 2025 года.

При составлении рейтинга аналитики учли: ставки и их диапазон;

срок кредитования;

максимальную сумму кредита;

размер ежемесячных платежей;

наличие опции для снижения ставки, включая платную;

требования к страхованию;

льготы для различных категорий клиентов;

возможность дистанционного оформления и погашения кредита;

возврат процентов.

