Безветренно и потепление до 23 °С. Узнали погоду в выходные в Краснодаре и крае

Краснодарский край

Синоптики сообщили прогноз погоды на 8 и 9 ноября на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 8 и 9 ноября в Краснодаре и крае.

8 и 9 ноября в Краснодаре ожидается облачность, без осадков и ветра. Днем будет 18-19 °С, ночью — 7 °С. 

В Краснодарском крае будет облачно, без осадков, возможен туман. Порывы ветра до 9 м/с. Температура воздуха днем — 12-17 °С, в отдельных районах потеплеет до 23°С. Ночью будет 5-10 °С.

На Черноморском побережье в оба дня облачно и без осадков. Ветер — до 11 м/с. 8 ноября днем 18-23 °С, 9 ноября — 16-21 °С. Ночью в оба дня 10-15 °С. 

В горах температура воздуха днем составит 8-13 °С, ночью — 3-8 °С. 

Как писали Юга.ру, ноябрь 2025 года в Краснодарском крае и Крыму будет дождливым. Ночная температура опустится до 5-8 °С.

