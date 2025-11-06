Жители Сочи смогут увидеть полярное сияние, вызванное бурными процессами на Солнце

Краснодарский край

  • © Фото r3dmax, сайт freepik.com
    © Фото r3dmax, сайт freepik.com

7 ноября жители Сочи смогут наблюдать полярное сияние. Оно возникнет из-за сильной магнитной бури и выброса солнечной вспышки

5 ноября автор телеграм-канала «Погода в Сочи» Алексей Кокорин сообщил, что 7 ноября жители Сочи смогут увидеть полярное сияние из-за «бурных процессов на Солнце».

Космическое явление будет вызвано магнитной бурей. На данный момент действует умеренная буря G2, однако к 7 ноября она достигнет значений G3 или даже G4-5.

Интенсивность магнитных бурь оценивается по пяти показателям, где G1 — слабо, G2 — умеренно, G3 — сильно, G4 — очень сильно, G5 — экстремально сильно. 

По словам Кокорина, сияние будет видно из-за медленного выброса солнечной вспышки М7.4, которая ударит по магнитосфере Земли. 

Тепло и без осадков:

Вероятность полярного сияния подтвердил и научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он отметил, что космическое явление будет видно и жителям Москвы. 

Ученый подчеркнул, что возникновение сияния нетипично для широт столицы и Сочи. Однако буря будет достаточно сильной, поэтому наблюдать явление можно будет и на территориях далеких от полюсов.  

Как писали Юга.ру, ночью 6 ноября на Земле зарегистрировали магнитные бури планетарного масштаба.

