Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 лучших кредиток

Продукт банка Уралсиб вошел в топ-10 октябрьского рейтинга лучших кредитных карт

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия кредиток в линейках российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей на 1 сентября 2025 года и собрали наиболее выгодные предложения.



При составлении рейтинга эксперты учли: процентные ставки и их диапазон;

лимит и срок кредитования;

длительность льготного периода и правила его сохранения при снятии наличных и банковских переводах;

полную стоимость кредита;

стоимость обслуживания карты;

размер кешбэка в процентах.

«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка.