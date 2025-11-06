Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 лучших кредиток
Продукт банка Уралсиб вошел в топ-10 октябрьского рейтинга лучших кредитных карт
Исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия кредиток в линейках российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей на 1 сентября 2025 года и собрали наиболее выгодные предложения.
При составлении рейтинга эксперты учли:
- процентные ставки и их диапазон;
- лимит и срок кредитования;
- длительность льготного периода и правила его сохранения при снятии наличных и банковских переводах;
- полную стоимость кредита;
- стоимость обслуживания карты;
- размер кешбэка в процентах.
«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки после подписания документов.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб в два раза увеличил объемы ипотечного кредитования.
