В Краснодаре на Гимназической ограничат движение на 1,5 месяца

Краснодарский край

    Улица Гимназическая © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на улице Гимназической и двух перекрестках ограничат движение транспорта

Пресс-служба дептранса Краснодара сообщила, что с 7 ноября на участке улицы Гимназической ограничат движение. Это необходимо для замены водопровода, уложенного 65 лет назад. Работы планируют завершить 16 декабря.

В этот период перекроют левую полосу улицы Гимназической на участке от Рашпилевской до Красноармейской. Движение транспорта будет осуществляться по оставшейся полосе.

Схема движения

Также изменится движение на перекрестках:

Пересечение улиц Гимназической и Красной.

Красную на месте пересечения улиц сузят с четырех до двух полос. Транспорт, следующий в сторону улицы Северной, для проезда перекрестка должен будет выехать на встречную полосу, а после вернуться на полосы своего направления.

Пересечение улиц Гимназической и Красноармейской.

Красноармейскую на месте пересечения улиц сузят с трех до двух полос. Левая полоса будет доступна для проезда прямо, центральная полоса — перекрыта, а правая — доступна только для поворота направо на улицу Гимназическую.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появились камеры, фиксирующие телефонные разговоры за рулем и непристегнутый ремень.

