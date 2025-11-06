Краснодарский край накрыли сильные магнитные бури. Когда еще будет штормить?

Ночью 6 ноября на Земле зарегистрировали магнитные бури планетарного масштаба

6 ноября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила, что на Земле около полуночи начались магнитные бури. Их категория от G2 до G3 по 5-балльной шкале. Причина бурь в том, что к Земле пришли выбросы плазмы от вспышек, которые произошли несколько суток назад.

«Это означает, что облака плазмы выбрасываются сейчас не радиально, а в исходном смещении в сторону Земли, а кроме того, имеют заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах. Это наводит на довольно пессимистичные размышления о прогнозе на завтрашний день», — объяснили ученые. Специалисты отмечают, что бури и возмущения продлятся около суток. Также не исключено, что колебания вообще не прекратятся, а просто перейдут в основную фазу и запустят еще более сильные геомагнитные процессы. 8, 16, 24 и 27 ноября магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Магнитные бури ожидаются 25 и 26 ноября.

