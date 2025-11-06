Краснодарский край накрыли сильные магнитные бури. Когда еще будет штормить?

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Автор фото pikisuperstar, сайт freepik.com
    © Автор фото pikisuperstar, сайт freepik.com

Ночью 6 ноября на Земле зарегистрировали магнитные бури планетарного масштаба

6 ноября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила, что на Земле около полуночи начались магнитные бури. Их категория от G2 до G3 по 5-балльной шкале.

Причина бурь в том, что к Земле пришли выбросы плазмы от вспышек, которые произошли несколько суток назад.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

Читайте также:

«Это означает, что облака плазмы выбрасываются сейчас не радиально, а в исходном смещении в сторону Земли, а кроме того, имеют заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах. Это наводит на довольно пессимистичные размышления о прогнозе на завтрашний день», — объяснили ученые.

Специалисты отмечают, что бури и возмущения продлятся около суток. Также не исключено, что колебания вообще не прекратятся, а просто перейдут в основную фазу и запустят еще более сильные геомагнитные процессы.

8, 16, 24 и 27 ноября магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Магнитные бури ожидаются 25 и 26 ноября.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

Как писали Юга.ру, с 6 по 30 ноября будет действовать метеорный поток Леониды. Его пик придется на ночь с 17 на 18 ноября. Ожидается около 15 ярких белых метеоров в час в зените.

Здоровье Космос Наука

Новости

В Краснодаре на Гимназической ограничат движение на 1,5 месяца
В Дагестане и других регионах возник дефицит препаратов для лечения почек. С чем это связано?
Краснодар, Сочи и Кисловодск вошли в список городов для «сонного» туризма
В Сочи прибывает паром из Турции. Это первый с 2011 года пассажирский рейс
Краснодарский край накрыли сильные магнитные бури. Когда еще будет штормить?
«Настоящий артхаусный фильм». В Краснодаре покажут и обсудят аниме-хоррор «Идеальная грусть»

Лента новостей

Краснодар вновь окутал дым от горящей рисовой соломы
Вчера, 18:00
Краснодар вновь окутал дым от горящей рисовой соломы
Власти не фиксируют превышения вредных веществ
На реконструкцию цирка в Краснодаре потратят 7 млрд рублей
Вчера, 12:28
На реконструкцию цирка в Краснодаре потратят 7 млрд рублей
Изначально работы оценивали в 1,7 млрд рублей
В Дагестане детей экстремистов будут перевоспитывать
Вчера, 16:23
В Дагестане детей экстремистов будут перевоспитывать
На эти цели власти готовы потратить 950 тыс. рублей

Реклама на сайте